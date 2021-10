ธอส.แจกทอง!!โครงการ GHB Reward มูลค่ารวมกว่า 5.2 ล้านบาท

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธาน การจับรางวัลสร้อยคอทองคำ “โครงการ GHB Reward ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12” จำนวน 162 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5.2 ล้านบาท ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 42 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 120 รางวัล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งโครงการดังกล่าวธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่สะสมคะแนนตามเงื่อนไขของโครงการ อาทิ ชำระเงินงวดผ่าน Mobile Application GHB ALL ลงทะเบียนใช้งาน Mobile Application GHB ALL และ GHB Buddy ใน Line Application ครั้งแรก เปิดใช้งานใบเสร็จชำระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Application GHB ALL ครั้งแรก และถือครองสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลทางเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือ Mobile Application GHB ALL ภายในวันที่ธนาคารกำหนดโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ พิธีจับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์.