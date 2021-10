ไทยพาร์เซิลยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น เล็งเข้าตลาด mai

บมจ.ไทยพาร์เซิล ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.90% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินไทยพาร์เซิล ให้บริการหลักคือการรับสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์จากจุดบริการทั่วประเทศหรือรับจากลูกค้าโดยตรง แล้วรวบรวมมาคัดแยกที่จุดคัดแยกเพื่อนำไปส่งที่จุดหมายปลายทาง โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้ตามประเภทของการจัดส่ง ดังนี้ 1) การจัดส่งแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (Business to Business : B2B) 2) การจัดส่งแบบบุคคลถึงบุคคล (Customer to Customer : C2C) และ 3) การจัดส่งแบบธุรกิจถึงบุคคล (Business to Customer : B2C)วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า และ/หรือจุดให้บริการ ซื้อยานพาหนะ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงิน