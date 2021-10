“ริชี่เพลซ” จัดแคมเปญประกันผลตอบแทน 4 คอนโดหรู

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศเกินกว่า 60 ล้านโดส และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับรัฐบาลได้มีการประกาศเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราที่ต่ำสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เหล่านี้นับเป็นสัญญาณที่ดีเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะทำให้เรากลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในเร็ววันแต่ด้วยสภาวะที่ราคาน้ำมันและเหล็กที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว เป็นแรงผลักดันให้เราต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อในอนาคตอันใกล้ โดยดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ถือเป็นเรื่องท้าทายต่อนักลงทุนในการบริหารความมั่งคั่งที่มีอยู่ให้สูงสุดแต่มีความเสี่ยงที่ต่ำสุดจากที่กล่าวมาข้างต้น “ริชี่เพลซ” ได้จัดโปรแกรม “Your Wealth Management” เดินหน้าปั๊มยอดขาย ขนโครงการห้องชุด Mixed use เกรด A ระดับราคา 2.59-8.9 ล้านบาทใน 4 ทำเลกลางกรุงเทพฯ ประกอบด้วยโครงการ The Rich เพลินจิต-นานา ติดถนนสุขุมวิทซอย 3 โครงการ The Rich สาทร-ตากสิน และโครงการ The Rich Triple station พระราม 9-ศรีนครินทร์ ติดบันไดสถานีสายสีเหลืองและแอร์พอร์ตลิงก์ และโครงการ Rich Park หลักสี่ ติดสถานีพหลโยธิน 59 จัดแคมเปญ Yield Guarantee รับประกันผลตอบแทน 18-27% ใน 3-5 ปี