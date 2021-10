“คอตโต้”คาดตลาดก๊อกน้ำ-สุขภัณฑ์ปี65เติบโต2%ลุยผุด“COTTO Virtual Showroom”เจาะคนรุ่นใหม่

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด

"ในปีหน้าCOTTO เน้นการต่อยอดสินค้าSmart Toilet ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งสถานการณ์โลก และMega trend ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามี4 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ ความไม่แน่นอนความก้าวไกลของโลกดิจิทัล จิตใจความคิดของผู้คน และสังคมผู้สูงวัย ปัจจัยที่ทำให้เกิดเทรนด์Living Style 5 แบบ ซึ่งได้นำเสนอผ่านCOTTOVirtual Showroom โชว์รูมเสมือนที่ออกแบบโดยคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของคนแต่ละกลุ่มเพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถเห็นภาพการดีไซน์ในพื้นที่จริงได้ชัดเจนมากที่สุด”นายกิตติพงษ์ กล่าว





กล่าวว่า ในทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ Smart Toilet เป็นครบทั้งสินค้า บริการ และประสบการณ์ใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสร้าง Dream Space เพื่อเติมเต็มพื้นที่แห่งความสุขในแบบที่ทุกคนต้องการ คอตโต้ต่อยอด เทรนด์ไลฟ์สไตล์ Design Trend ซึ่งได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การตกแต่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเองของผู้บริโภคในปี 2022 ที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่องานดีไซน์ในอนาคต ซึ่งข้อมูลและเทรนด์ดังกล่าวกล่าวว่าสำหรับ COTTO virtual showroom เป็นการศึกษาและทำงานร่วมกับทีมYoung Gen Designer ของคอตโต้ โดยใช้วิธีการบอกเล่าผ่าน 5ห้อง 5 ดีไซน์เทรนด์ จากการนำเสนอในรูปแบบVirtual Showroomรี-ไวทัลเป็นGen Y ที่กล้าลอง และเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่แต่ต้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เน้นดีไซน์ที่เป็นมิตร เรียบง่าย อย่างสุขภัณฑ์VERZOที่มีนวัตกรรมULTRA CLEAN+ ยับยั้งแบคทีเรียได้เอง 99% ใน 24 ชั่วโมงเรียกว่าทุกชิ้นต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวได้จริงการดึงสีเขียวมาเป็นส่วนหนึ่งของจุดสนใจในห้องเพราะพลังของสีเขียวทำให้ประสาทตาผ่อนคลาย และความดันโลหิตลดลง รี-บาลานซ์จึงเป็นเทรนด์แห่งการBlendingEnvironment หรือเทรนด์แห่งการปลอบประโลมจิตใจเพื่อให้ชีวิตสมดุล อย่างางล้างหน้าเฉดสีเขียวเฉดสีใหม่ที่คอตโต้ได้ออกแบบมาเพื่อนำไปตกแต่งห้องน้ำให้ดูกลมกลืนและเสมือนได้ใกล้ชิดธรรมชาติเทรนด์รีไวป์เป็นเทรนด์แห่งการมิกซ์แอนด์แมทช์ของสะสม ของรัก รวมถึงของโบราณหรือรสนิยมความชอบส่วนตัว ที่ ‘ต้องเลือกเอง’ เท่านั้น อย่าง ก๊อกน้ำGeoSeries ซีรีส์ใหม่ ที่ทุกคนสามารถMix& Match ส่วนประกอบต่าง ๆให้ออกมาเป็นก๊อกน้ำสไตล์เฉพาะของตัวเองทำให้เกิดเป็นนิยามBlack is a New Green ชาวรีโค่มักมองหาสินค้าที่ประหยัดน้ำแต่ยังมีดีไซน์ อย่างสุขภัณฑ์Simply Modish สีดำด้านที่ประหยัดน้ำมากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป เพราะพวกเขาใส่ใจทั้งตนเองคนรุ่นถัดไป และโลกในวันข้างหน้าด้วยจากการคาดการณ์ว่าในปี 2583ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดการอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยจึงต้องให้ความสำคัญกับความต้องการที่หลากหลายอย่างทรงวงรีของอ่างอาบน้ำ หรือสุขภัณฑ์รุ่นฟรีเกทที่มีรูปทรงโค้ง และดูเป็นมิตรใช้งานได้ทั้งครอบครัว ในเชิงดีไซน์ และการตกแต่งก็จะใช้รูปทรงที่ร่วมสมัยเข้าถึงง่าย หรือ สุขภัณฑ์ตัวใหม่รุ่นSimply Modish - Waving Sensor ในกลุ่มTouchless ที่เพิ่มฟังก์ชั่นด้านความสะดวกสบายลดสัมผัส พร้อมฝารองนั่งSlim Design ที่เพิ่มเรื่องComfort seat ช่วยให้นั่งสบายเหมาะกับหลากหลายสรีระได้แก่ นับเงินฉัตร์นลิน เจ้าของช่องNUBNUBB channel เป็นตัวแทนเทรนด์RE-VITAL พลอย และเดย์ จากTHINKK STUDIOดีไซเนอร์ไทยที่โด่งดังในงานแฟร์ยุโรปมากมายเจ้าของรางวัลDesign of The Year ปี 2019เป็นตัวแทนเทรนด์RE-BALANCE โบกี้BOWKYLION ศิลปินไทยชื่อดังที่ขึ้นบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางนิวยอร์คติด 1 ใน 35 ศิลปินหญิงทั่วโลก เป็นตัวแทนเทรนด์RE-VIBE แก๊ป ธนเวทย์ดีไซเนอร์ นักแสดง และContent Creator YOUTUBE CHANNEL ออกแบบ แอบบอก เป็นตัวแทนเทรนด์RE-CO และ แอร์ ภัณฑิลานักแสดง และเจ้าของธุรกิจ เป็นตัวแทนเทรนด์RE-WILD ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาไอเดียการสร้างพื้นที่ความสุขในสไตล์ของตัวเองได้ที่ www.cotto.com/virtual-showroom