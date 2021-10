เหมืองขุดคริปโตเถื่อนในจีนยังคงแอบขุด แม้รัฐบาลสั่งเร่งกวาดล้าง

“การอัพเกรดฮาร์ดแวร์การขุดอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่ดุเดือดในธุถรกิจผลิตกราฟฟิกการ์ดเพื่อรีดพลังในการประมวลผล ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับเป้าหมายสูงสุดของการลดปริมาณคาร์บอนและการทำให้เป็นกลางของคาร์บอนของทั้งจังหวัดในฐานะผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่”

สำนักข่าว bloomberg รายงานอ้างถึงคำแถลงของรัฐบาลและรายงานของสื่อที่ไม่ได้ระบุชื่อหน่วยงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มณฑลเจ้อเจียงและเจียงซูเริ่มกำหนดเป้าหมายไปที่คนงานเหมืองที่แอบลักลอบใช้ไฟฟ้าในการขุดคริปโต ต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย โดยมณฑลเจียงซูพบว่าประมาณหนึ่งในห้าของผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลประมาณ 4,500 รายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขุดคริปโตที่ผิดกฎหมายนั้นเป็นของสถาบันสาธารณะ ตามรายงานของสื่อ The Paper ซึ่งอ้างถึงหน่วยงานด้านการสื่อสารของจังหวัด หนังสือพิมพ์กล่าวเสริมว่ามีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 260,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ดีโดยทั่วไปแล้ว Cryptominers จะเชื่อมโยงอุปกรณ์ของตนกับบริการคลาวด์ที่เรียกว่ากลุ่มการขุดเพื่อตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อคเชน ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งทางกายภาพของพวกเขาได้ และนั่นจะเชื่อมโยงผู้ตรวจสอบทางบัญชีกับบริษัทไฟฟ้าอย่างไรก็ดีรัฐบาลเจ้อเจียงได้ตีพิมพ์คำแถลงในบัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการที่มีรูปถ่ายของอุปกรณ์ที่ถูกยึดในการโจมตี โดยเสริมว่าที่อยู่ IP จำนวน 184 แห่งถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการขุดที่ผิดกฎหมายโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่สาธารณะคำแถลงระบุอย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารไซเบอร์สเปซของเจ้อเจียงและการบริหารการสื่อสารของมณฑลเจียงซูไม่ได้รับคำตอบหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่วิกฤตไฟฟ้าที่เกิดจากการขาดแคลนถ่านหินได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขนาดใหญ่ของจีนตั้งแต่เดือนที่แล้ว ซึ่งทำให้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในขณะที่คนงานเหมืองกินไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก แต่ปริมาณที่คนงานเหมืองในมณฑลเจียงซูใช้ไปนั้นใช้ได้ถึง 0.01% ของความต้องการไฟฟ้าโดยอิงจากข้อมูลปี 2020 ทั้งสองจังหวัดทางตะวันออกรวมกันมีสัดส่วนมากกว่า 16% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดของจีนส่วนกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนั้น ก็ได้มีการเร่งบูรณาการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่ากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้บริษัทต่างๆ เปิดและบ้านจะอบอุ่นเมื่ออากาศเย็นลง โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า Midea Group Co. เพื่อกล่าวว่ารัฐบาลของเขากำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้องการพลังงานเพียงพอขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วทางการจีนกล่าวว่าธุรกรรม crypto ทั้งหมดในประเทศถูกห้ามและพวกเขาจะกำจัดการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะส่วนหนึ่งของการปราบปราม โดยผู้วางแผนเศรษฐกิจระดับสูงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ การตรวจสอบเงินกู้ และขจัดสิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อเร่งการปิดการทำเหมืองอย่างไรก็ดีการรณรงค์ต่อต้านสกุลเงินดิจิทัลของจีนทำให้นักขุดต้องหยุดดำเนินการหรือย้ายไปยังภูมิภาคที่เป็นมิตรเช่นยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกสำหรับการขุด Bitcoin โดยคิดเป็น 35.4% ของอัตราแฮชทั่วโลก ณ สิ้นเดือนสิงหาคมตามผลการศึกษาของ Cambridge Center for Alternative Finance ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ว่าอัตราซึ่งเป็นหน่วยวัดพลังการคำนวณที่ใช้ในการดึงสกุลเงินดิจิทัลนั้นมากกว่าสองเท่าของกิจกรรมที่พบในเดือนเมษายน