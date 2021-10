“The 1” จับมือ “Zipmex” รุกตลาดดิจิทัลโทเคน ซื้อสินค้าเครือเซ็นทรัลจ่ายด้วยคริปโต

นางสาวสิรีธร สัจจทิพวรรณ Head of Program Management ของ The 1 App กล่าวว่า ลูกค้าของ The 1 ในหนึ่งปีเรามียอดสะสมคะแนน The 1 จากการซื้อสินค้าและบริการผ่านแบรนด์ที่อยู่ใน ecosystem รวมกันในระบบมากกว่า 1.4 หมื่นล้านคะแนน เฉพาะในกลุ่มลูกค้า Top 1% มียอดสะสมคะแนนเฉลี่ยต่อคนกว่า 5 หมื่นคะแนนต่อปี ซึ่งคะแนน The 1 เป็นเหมือน currency ที่นอกจากสมาชิกจะสามารถนำไปใช้แลกดีลส่วนลดหรือซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสดจากพาร์ทเนอร์ทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัลกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอป The 1 แล้ว วันนี้ยังสามารถนำคะแนน The 1 มาใช้ต่อยอดในการลงทุนโดยแลกเป็นเหรียญคริปโตฯ ได้อีกด้วย ซึ่งความร่วมมือกับ Zipmex ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการลอยัลตี้ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคะแนนสะสมที่หลายคนไม่ได้นำไปใช้และปล่อยให้หมดอายุ และตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้เน้นการช้อปปิ้ง แต่ให้ความสำคัญกับการลงทุนและสร้างการเติบโตของสินทรัพย์ จึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน”ด้านนายตรัยคุณ ศรีหงส์ Country Manager, Zipmex ประเทศไทย กล่าวว่าทั้งนี้นอกจากการแลกคะแนน The 1 เป็นคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว Zipmex ยังมีแผนที่จะให้ความรู้ด้านการลงทุนในคริปโตฯ แก่สมาชิก The 1 ผ่านการนำบทความ หรือข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคริปโตฯ มาอยู่บน The 1 Today ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักบนแอป The 1 ที่รวบรวมคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์จากทีมคอนเท้นต์ The 1 และพาร์ทเนอร์ชื่อดัง ซึ่งนอกจาก Zipmex จะมีบทวิเคราะห์และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแลัว Zipmex ยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง รวมถึงปฎิบัติตามกฏข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และล่าสุดเพิ่งได้รับการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยอีกด้วยนายตรัยคุณ กล่าวเสริมทั้งนี้การร่วมมือกันระหว่าง Zipmex และ The 1 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงคริปโตเคอร์เรนซี และแสวงหาโอกาสเข้าถึงบริการของ Zipmex ที่ให้มากกว่าการลงทุน แต่ยังมีการออม และการแลกใช้คริปโตฯ เพื่อแลกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นอีกด้วย โดยผู้ถือบัตรสมาชิก The 1 สามารถแลกคะแนนสะสม The 1 เริ่มต้นที่ 1,500 คะแนน รับคริปโตฯ มูลค่าสูงสุด 750 บาท (Zipmex Token) ได้แล้ววันนี้ที่แอป The 1 พิเศษ! พบกับ Flash Deal สุดคุ้ม เฉพาะลูกค้าใหม่ของ Zipmex เท่านั้น ใช้คะแนน The 1 เพียง 400 คะแนน แลกคริปโตฯ ZMT 400 บาท แลกได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้บนแอป The 1 ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัด!