LIFE พระราม 4 - อโศก ชีวิตที่ไม่ต้องเลือก

จะไม่ใช่เทรนด์อีกต่อไป อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท Morgan Stanley ได้ระบุว่าอีก 7 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของแรงงานในสหรัฐฯ จะเป็นซึ่งสอดคล้องกับการคาดคะเนของปีเตอร์ เลเวลส์ (Pieter Levels) สตาร์ทอัพ โปรแกรมเมอร์ และดีไซเนอร์ชาวดัตช์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ nomadlist.com ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศการเดินทางไปทั่วโลกสำหรับชาว Digital Nomad ในปัจจุบัน ที่ว่าภายในปี 2035 จะมีคนทำงานอิสระที่เรียกตัวเองว่าหนึ่งพันล้านคน จากข้อมูลปี 2019 ที่มีอยู่จำนวน 25 ล้านคนจากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นได้ถึงแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็น norm ปกติของชีวิตในอนาคต ถึงแม้วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคจะเริ่มคลี่คลายไปแล้วก็ตามกับจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจนว่าที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตยุคใหม่ที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีที่สุด ทั้งเรื่องการทำงาน และด้านชีวิตส่วนตัว โดยถือเป็นคอนโดมิเนียมดีไซน์ใหม่ ที่ผสานแนวคิดการออกแบบสเปซในชีวิตวิถีใหม่ ให้เข้ากับชีวิตการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว ด้วยจุดต่างของโครงการที่มีครบหมดไม่ต้องเลือกกับสวรรค์ของคนเมืองรุ่นใหม่ กับวิธีคิดในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางจะไม่ต้องเลือกเพราะได้หมดในที่เดียว กับพื้นที่ส่วนกลาง 5 ชั้น (Quintuple Facilities) ที่มากกว่า 8,635 ตารางเมตร หรือ 5.39 ไร่ ที่เริ่มต้นในชั้น G และ Rooftop Facilities ขนาดใหญ่เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้น 36-39 เปิดรับวิวโค้งน้ำบางกระเจ้าและสวนเบญจกิติได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทุกพื้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นสวรรค์ของคนเมืองรุ่นใหม่ รองรับการใช้งานที่หลากหลายตอบทุกความชอบโดยที่คุณไม่ต้องเลือกเริ่มต้นกับการจัดวางผังโครงการในส่วนชั้น G กับการออกแบบ Landscape สร้างพื้นที่สีเขียวรอบโครงการที่เชื่อมโยงกันทุกส่วนด้วยแนวคิดกับการเลือกใช้เส้นสาย Free Form จากธรรมชาติ นำมาพาดผ่านพื้นที่รอบโครงการ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเข้าถึงธรรมชาติได้ใกล้ยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะทำงานหรือสังสรรค์ก็สะดวกสบายด้วยแนวคิดในการออกแบบพื้นที่รับรองแบบใหม่ที่ผสาน Co-working Space และ Lobby ไว้อย่างลงตัว โดยมี Lobby Space ที่มากถึง 4 จุดในชั้น G พร้อมทางเข้า-ออกรูปใหม่ที่ให้ความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น พิเศษกับสเปซห้องกระจกแก้วใส ที่ดีไซน์ให้เป็นเหมือน café space แยกส่วนออกจาก Lobby โครงการ เพื่อตอบโจทย์ Eat & Play ของคนรุ่นใหม่ควบคู่กันได้อย่างลงตัวบนชั้นสูงสุดของโครงการที่เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้น 36-39 ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ 6 ฟังก์ชั่นยาวกว่า 50 เมตร Panoramic Fitness พร้อมอุปกรณ์ครบครัน และ Private Studio ที่ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด พร้อมเปิดรับวิวแม่น้ำ วิวสวน และ วิวเมืองได้อย่างเต็มที่ รองรับไลฟ์สไตล์ WORK FROM ANYWHERE ได้อย่างเต็มที่นอกจาก LIFE พระราม 4 - อโศก จะโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองติดถนนใหญ่แล้วนั้น ตำแหน่งของโครงการยังสนับสนุนให้ LIFE พระราม 4 - อโศก เป็นคอนโดมิเนียมโครงการเดียวที่สามารถเปิดรับวิวที่มากถึง 3 มุมมอง ได้แก่ซึ่งในอนาคตจะเป็นสวนขนาดใหญ่ 800 ไร่ ปอดใหม่ของกรุงเทพและทั้งจากห้องชุดพักอาศัย หรือ Rooftop Facilities ในชั้น 36-39 ของโครงการครั้งแรกของการเปิดตัวผังห้องชุดรูปแบบใหม่ที่ Customize เป็นพิเศษเฉพาะโครงการ LIFE พระราม 4- อโศก ด้วยผังห้องชุดที่มากกว่า 100 รูปแบบที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต โดยส่วนพักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น 9-36 โดยแบบห้องชุดมีให้เลือก ดังนี้1. รูปแบบห้องชุดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 26.5 – 75 ตารางเมตร หน้ากว้างมากสุดกว่า 11 เมตร พิเศษกับผังใหม่ 1 Bedroom ห้องชุดเริ่มต้นที่ 26.5 ตารางเมตร ที่จัดสรรพื้นที่ห้องนอนให้สัดส่วน พร้อมครัวปิด และพื้นที่ Walk-In Closet พร้อมการออกแบบบานกระจกที่เอียงรับวิว สร้างความรู้สึกใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ห้องชุดในสไตล์ SIMPLEX ประกอบด้วยแบบ 1 Bedroom - 1 Bedroom plus - 2 Bedroom ราคา 3.99-11.6 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 148,300 บาท / ตร.ม.)2. ห้องชุดรูปแบบใหม่ล่าสุดกับห้องชุดเพดานสูงกับ Double Volume ที่สูงถึง 4.4 เมตร ออกแบบเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมเปิดรับวิวบางกระเจ้า วิวเมืองสุขุมวิท-อโศก และ วิวสวนเบญจกิติได้อย่างเต็มอิ่มมากขึ้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 28.5-70 ตารางเมตร หน้ากว้างมากสุดถึง 11 เมตร ห้องชุดในสไตล์ VERTIPLEX มีแบบให้เลือกตั้งแต่ Vertiplex 1 Bedroom - 2 Bedroom ซึ่งสามารถ Customizable ได้สูงสุดถึง 3 Bedroom พร้อม Walk in closet ขนาดใหญ่ โดยเริ่มในชั้น 9 และชั้น 33-36 ราคา 5.5-12.5 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 186,700 บาท / ตร.ม.)คอนโดมิเนียน High-rise 39 ชั้น ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ ตอบโจทย์ชีวิต ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องทำเลใจกลางเมือง วิวหลากหลาย และ Quintuple Facilities ที่ครบครัน พร้อมแบบห้องที่หลากหลาย