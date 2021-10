แบงก์กรุงเทพคว้าอันดับ 1 “ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด” ประจำปี 2021

รับมอบรางวัลเกียรติยศ ในฐานะธนาคารที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค ประจำปี 2021 โดยมีคะแนนอันดับ 1 ในหมวด “ธนาคารและบริการทางการเงิน” จากการสำรวจวิจัยในโครงการ 2021 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งนักการตลาดที่มีการรับรู้ต่อแบรนด์ของแต่ละองค์กร ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน เพื่อเป็นดัชนีที่ช่วยชี้วัดการรับรู้และความนิยมชื่นชอบของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค