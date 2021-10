"รุ่งเรืองตลอดไป" เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 2.80 บาท เปิดจอง 12-15 ต.ค.นี้

บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาหุ้นละ 2.80 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นในวันที่ 12-15 ต.ค.64GLORY เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัป (Tech Startup) ที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้านวรรณกรรมสำหรับอ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน และหนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลักผ่านเว็บไซต์ "Kawebook.com" และแอปพลิเคชัน "Kawebook" โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นวรรณกรรมแปลจากภาษาต่างประเทศ นิยายแปล วรรณกรรมจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และจากนักเขียนอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการหนังสือให้เข้าสู่โลกออนไลน์ ภายใต้การสนับสนุนนักเขียนนักแปล สำนักพิมพ์ และค่ายการ์ตูน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นและสามารถเชื่อมกันทั่วโลกวัตถุประสงค์ในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมขยายการลงทุนพัฒนา Platform รองรับการ Scale Up ไปยังต่างประเทศ รวมถึงเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็น Prototype ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดตลาดของวรรณกรรมไทยด้านออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการในอนาคตนางจารีรัตน์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ของ GLORY โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ คาดว่า GLORY จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 25 ต.ค. นี้ โดยเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจาก GLORY เป็นบริษัท Tech Startup ที่พัฒนา Platform ออนไลน์ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ครบทุกมิติ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงประเภทงานวรรณกรรม นิยาย และหนังสือได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งธุรกิจยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้จากภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 61 มีรายได้จากการจำหน่ายและบริการ 42.52 ล้านบาท ในปี 62 เพิ่มเป็น 73.49 ล้านบาท และในปี 63 อยู่ที่ 78.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 35.81% ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายและบริการ ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกปี 64 อยู่ที่ 45.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 19.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ด้านนายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GLORY กล่าวถึงวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ จำนวน 189 ล้านบาท บริษัทจะนำไปขยายการลงทุนเพื่อพัฒนา Platform รองรับการ Scale Up ไปยังต่างประเทศ รวมถึงเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็น Prototype ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเปิดตลาดวรรณกรรมไทยออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่เงินจากการระดมทุนอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมจากต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 70% จากที่มีในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดกว่า 100 เรื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้ารองรับแนวทางการ Scale Up Platform และช่องทางการจัดจำหน่ายวรรณกรรม ให้มีลิขสิทธิ์ครอบคลุมเพื่อตอบสนองลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 64 จะสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงกับช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 19% แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ด้วยธุรกิจของบริษัทอยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมด จึงไม่ได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกันยังหนุนให้มีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะที่ปี 65 บริษัทตั้งเป้ารายได้อย่างก้าวกระโดดที่ 20-40% ซึ่งจะมีปัจจัยหนุนจากการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมเข้ามาเพิ่มเติม และการขยายการให้บริการไปยังต่างประเทศด้วย ขณะที่อุตสาหกรรมหนังสือในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 14% ขณะที่นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยจุดเด่นด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Digital Technology Platforms) และการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของวงการหนังสือในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นสิ่งที่การันตีถึงศักยภาพ และความน่าเชื่อถือทางธุรกิจในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ GLORY เป็นที่ยอมรับในแวดวงของกลุ่มธุรกิจ Tech Startup ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถต่อยอดขยายธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รวมไปถึงแตกไลน์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ Tech Startup ที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้านวรรณกรรม สำหรับ อ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล รายแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมองว่าแผนการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำสู่ตลาดโลก ดังนั้นโดยส่วนตัวเชื่อว่า หากหุ้น GLORY เปิดเสนอขายหุ้น IPO จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนอย่างแน่นอน