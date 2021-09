หมดเกลี้ยง!500ลบ.สินเชื่อบ้าน 68 ปีธอส.กวาดยอดขายบ้านมือสองออนไลน์ได้สูงถึง154ลบ.

ธอส.เผยผลจองสิทธิ์โปรโมชั่น “GH Bank 68th Anniversary” สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อ ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี มีผู้จองสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 4,300 ล้านบาท โดยสินเชื่อต่อที่ 2 Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี มีผู้จองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง 43 วินาทีเท่านั้น ขณะที่การจัดประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Mobile Application : G H Bank Smart NPA เปิดประมูล 1 ชั่วโมง จำหน่ายได้ถึง 128 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 154 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่วานนี้ (29 กันยายน 2564) ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น GH Bank 68th Anniversary เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี ของธนาคาร ด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อ โดยต่อที่ 1 สินเชื่อ The Best Deal อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.917% จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.และต่อที่ 2 สินเชื่อ Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 2.013% เท่านั้น จองสิทธิ์ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.04 น. ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าประชาชน ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เข้ามาจองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy เป็นวงเงินรวมสูงถึง 4,300 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อ The Best Deal จำนวน 3,800 ล้านบาท และ สินเชื่อ Platinum Hour มีผู้จองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 43 วินาทีเท่านั้น สะท้อนว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นจำนวนมากทั้งนี้ ผู้ที่จองสิทธิ์สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สาขา ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศได้ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยลูกค้าที่มีวงเงินทำนิติกรรมของสินเชื่อ The Best Deal สูงสุด 24 อันดับแรก จะได้รับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท จำนวน 1 หน่วย เพื่อลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท/หมวด ในวันที่ 16 ของทุกเดือนรวม 24 ครั้งอีกด้วยนอกจากนี้ในวันเดียวกันเวลา 12.00-13.00 น.ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Mobile Application : G H Bank Smart NPA เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีบ้าน โดยสามารถขายได้ถึง 128 รายการ ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่ารวม 154 ล้านบาท แบ่งเป็น ทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 รายการ และทรัพย์ในภูมิภาค 116 รายการโดยทรัพย์ที่มีราคาประมูลต่ำสุดที่มีผู้ประมูลซื้อได้ ในครั้งนี้ คือ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 90 ตารางวา ใน จ.สงขลา ปิดประมูลได้ในราคาตั้งต้นที่ 140,000 บาทเท่านั้นส่วนทรัพย์รายการเด่นที่มีผู้สนใจประมูล อาทิ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ ขนาดเนื้อที่ 22 ตารางวา ในโครงการซื่อตรงโคซี่ รังสิตคลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปิดประมูลได้ในราคาตั้งต้น 1,620,000 บาท และทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ขนาด 76.6 ตารางวา ในโครงการคุณธรรมธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ปิดประมูลได้ในราคา 1,660,000 บาททั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ชนะการประมูล โดยเป็นผู้ที่เสนอราคาประมูลเข้ามาเป็น 9 ลำดับแรก และเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ มูลค่ากว่า 5,000 บาท และหากโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รับส่วนลด on top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูลอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL, www.ghbank.co.th หรือ @GHBNPA บน Line Application