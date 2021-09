"พฤกษา x ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน"ยกห้างมาไว้ในบ้าน ช้อปปิ้งแบบปลอดภัย

‘พฤกษา’ ผนึกกำลัง ‘ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน’ ตอบรับไลฟ์สไตล์ดิรัปชั่น สนับสนุนการช้อปแบบปลอดภัยที่บ้าน จัดแคมเปญ “Central / Robinson at Pruksa” ภายใต้คอนเซปต์ “Bring you the best - ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด” มอบส่วนลดพิเศษสำหรับ “Pruksa Member” ที่มีจำนวน 80,000 ราย โดยเฉพาะเมื่อช้อปกับเซ็นทรัล และ โรบินสันผ่านช่องทาง Central/Robinson Chat & Shop แชตและช้อปผ่านไลน์, บริการ Central/Robinson Call & Shop และ Personal Shopper On Demand โทร.1425 โทรหรือวิดีโอคอลกับผู้ช่วยช้อปปิ้ง รวมถึงช้อปผ่าน Central App ที่มีสินค้าครบครันเสมือนยกห้างฯ มาไว้บนมือถือ ครบ 2,000 บาท รับส่วนลด 200 บาท และรับสิทธิจัดส่งฟรีเพิ่มเติม เมื่อซื้อสินค้าครบ 699 บาท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “พฤกษามุ่งมั่นใส่ใจดูแลลูกค้าเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวพฤกษา ด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด พฤกษา..ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต Tomorrow. Reimagined. เราได้เล็งเห็นถึงเทรนด์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (Lifestyle Disruption) ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 ผลักดันผู้บริโภคต้องปรับพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นจึงได้ผสานความร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ช้อปได้ผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งของทางห้างฯ และมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษซึ่ง Pruksa Member เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความตั้งใจของ พฤกษา ที่ต้องการดูแล เติมเต็มความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวพฤกษา ผ่านการมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกในการเที่ยว กิน ช้อป และพักผ่อน ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นความใส่ใจในการส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกพฤกษา เมมเบอร์ อย่างแท้จริงประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้าง experience โดยยึดหลัก customer centric นำเสนอสินค้าบริการ และกลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ ใส่ใจลูกค้า และเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบครัน ในการนี้ ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก จึงได้นำความพร้อมจากบริการพิเศษของห้างฯ ที่จะช่วยเชื่อมลูกค้าเข้ากับห้างฯ ได้ง่ายขึ้นโดยจับมือกับนำบริการที่ดีที่สุดของ ‘Central/Robinson Bring you the best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด’ มายกระดับประสบการณ์ช้อปแก่ลูกบ้านของพฤกษา ให้ช้อปปิ้งสินค้าเข้าบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายและครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลและโรบินสันไปไว้ที่บ้าน พร้อมรับบริการบริการ Express delivery ส่งสินค้าถึงบ้านไวใน 3 ชม. (สำหรับพื้นที่ กทม และบางจังหวัด) รวมถึงมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับลูกค้าเรา มั่นใจว่าจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะสร้างประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำให้ทุกการช้อปปิ้งพิเศษที่สุดแคมเปญภายใต้คอนเซปต์ “Bring you the best - ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด” มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Pruksa Member โดยเฉพาะ โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลด 200 บาทเมื่อช้อปครบ 2,000 บาท ผ่านช่องทาง Central/Robinson Chat & Shop แชตและช้อปผ่านไลน์, บริการ Central/Robinson Call & Shop และ Personal Shopper On Demand โทร.1425 โทรหรือวิดีโอคอลกับผู้ช่วยช้อปปิ้งรวมถึงช้อปผ่าน Central App พร้อมรับบริการจัดส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 699 บาท พร้อมกันนี้สมาชิก Pruksa Member จะได้รับบริการที่หลากหลายได้แก่ ผู้ช่วยช้อปที่แนะนำให้คำปรึกษาสินค้าต่างๆ ตลอดจนบริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการจัดส่งสินค้า บริการห่อของขวัญ พร้อมแนบการ์ดอวยพร ฯลฯ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งนี้ สมาชิก Pruksa Member สามารถรับสิทธิพิเศษจากแคมเปญ “Central / Robinson at Pruksa” ภายใต้คอนเซปต์ “Bring you the best - ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64.