Dubai World Trade Center ไฟเขียวกระดานเทรดคริปโต ไม่หวั่นกระแสความผันผวน

ดูไบคือศูนย์กลางคริปโตแห่งใหม่

ตามรายงานของ Dubai World Trade Centre หน่วยงานด้านหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ (SCA) จะรับผิดชอบการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบสำหรับปัญหา การซื้อขาย และการจดทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลภายในดูไบ SCA จะควบคุมการดำเนินการทางการเงินเพิ่มเติมที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของ DWTCAข้อตกลงดังกล่าวยังอนุญาตให้ SCA ตรวจสอบธุรกิจที่ดำเนินการภายในเขตปลอดอากรของ DWTCA และสร้างกลไกสำหรับ DWTCA ในการให้สิทธิ์และใบอนุญาตที่จำเป็น ซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการของกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลHelal Saeed Almarri ผู้อำนวยการ Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) และ Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) กล่าวว่าข้อตกลงกับ Securities and Commodities Authority จะทำให้ DWTCA สามารถขยายการกำกับดูแล การออกใบอนุญาต และบริการ และขยายการกำกับดูแลตลาด crypto จากส่วนกลางไปยังเขตปลอดอากร เทคโนโลยีใหม่อย่าง NFT พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของการค้าขาย จากการประชุมสุดยอด Blockchain ในอนาคต DDTCA กำลังมองหาวิธีที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยระยะยาวสำหรับระบบนิเวศนี้เพื่อให้พร้อมในอนาคตรัฐบาลต่างตระหนักถึงศักยภาพในการปรับขนาดของอุตสาหกรรม crypto ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศต่างๆ รวมถึงเอลซัลวาดอร์ ยังคงใช้ Bitcoin Legal Tender ต่อไปแม้จะมีเสียงโวยวายจากสาธารณชน ขณะที่อนุทวีปอินเดียเห็นว่าผู้นำของรัฐบาลแสดงการสนับสนุนวัฏจักรของ cryptoNirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเพิ่งชี้ให้เห็นว่าแนวทางที่ระมัดระวังของรัฐบาลในการใช้คริปโตอาจเป็นความผิดพลาด และพวกเขาต้องMaryam Al Suwaidi รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCA และ Helal Saeed Almarri ผู้จัดการทั่วไปของหน่วยงานศูนย์การค้าโลกดูไบ (DWTCA) และกรมการตลาดการท่องเที่ยวและพาณิชย์ดูไบ (DTCM) ระบุว่าระบบนิเวศถูกสร้างขึ้นสําหรับกิจกรรมคริปโตที่จะสนับสนุนกฎระเบียบการออกรายชื่อและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน DWTCA มีบริษัท 850 แห่งจาก 40 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันด้วยตัวเลือกนี้การเปิดธุรกิจการซื้อขาย crypto ในดูไบอาจเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแม้ว่าจะไม่ใช่เขตปลอดกฎหมายก็ตาม ในความเป็นจริง SCA จะมีหน้าที่ในการให้ใบอนุญาตและเหนือสิ่งอื่นใดของการกํากับดูแล และไม่มีทางผ่านเขตปลอดเขตสําหรับธุรกิจคริปโตสามารถทําให้ Dubai เป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรม ท้ายที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดูไบไม่ได้ไม่ใส่ใจกับเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด AIBC ซึ่งด้วยความก้าวหน้าของดูไบนี้มีจุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สําหรับตลาดเทรด แต่ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการซื้อขาย crypto อีกด้วย