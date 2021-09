เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ชูเทรนด์ลงทุน “สิริฮับ โทเคน” ผลตอบแทนกว่า 8%

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ในเครือของเอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย หรือ ICO Portal กล่าวว่า ความสำเร็จของเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ในการออก โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งอ้างอิงกับกระแสรายรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ที่มีมูลค่าโครงการระดับพันล้านบาทอย่าง สิริ แคมปัส สำนักงานใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมีจุดเด่นในการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอ็กซ์สปริง ที่มุ่งสร้าง Ecosystem of investment ที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ลงทุนไทยทุกกลุ่มในทุกระดับรายได้ ให้สามารถเข้าถึงโลกการเงินและการลงทุนได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยกำหนดราคาขั้นต่ำในการจองซื้อไว้เพียง 10 บาท โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-backed ICO) ตัวแรกของประเทศไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชน ด้วยราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อโทเคน และมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาท โดยใช้วิธีชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First Come First Served) เสนอขายจำกัดที่ 240 ล้านโทเคน วงเงินระดมทุน 2,400 ล้านบาทและส่วนแบ่งรายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายจํานวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรกก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ Bและส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายในส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไปอีกจุดเด่นของการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนใน Single Asset ที่มีความแน่นอน ผู้ลงทุนรู้ว่าตัวเองลงทุนกับโครงการอะไร มีรายละเอียดชัดเจนที่ระบุใน Whitepaper ต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่นๆ เช่น กอง REITs ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือมีการเพิ่มลดทรัพย์สินในกองทรัสต์ได้ โดยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่ตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมูนิตี้แห่งการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตบนทำเลศักยภาพย่านสุขุมวิท ที่มีบมจ.แสนสิริเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัสเต็มพื้นที่ 100% เพียงรายเดียว ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวถึง 12 ปี ทำให้โครงการนี้มีรายรับที่แน่นอนและต่อเนื่องตลอดอายุโครงการ 4 ปี โดยกระแสรายรับที่ได้รับภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จะนำมาจัดสรรเป็นส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคน และภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนจะจัดให้มีกระบวนการในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสรรเป็นรายได้ส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือโทเคนอีกด้วยจากการวิเคราะห์มูลค่าตลาดทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสิริ แคมปัส โดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 4 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดของโครงการนี้อาจจะสูงถึง 2,600 ล้านบาทเลยทีเดียว สอดคล้องกับรายงานวิเคราะห์ราคาที่ดินของศูนย์วิจัยและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยในปี 2564 มีราคาอยู่ที่ 1.1 ล้านบาทต่อตารางวา และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินโครงการมีศักยภาพที่ดี และมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงนอกเหนือจากรูปแบบการลงทุนที่เข้าถึงง่าย บนโครงการที่มีศักยภาพดีและให้ผลตอบแทนที่ดี นายอัฎฐ์อธิบายเพิ่มเติมถึงกลไกความคุ้มครองผู้ลงทุนว่า “โทเคนฯ สิริฮับมีกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนเต็มรูปแบบ ทั้งจาก ICO Portal ซึ่งก็คือเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ที่เข้ามาจัดการระบบเสนอขายและบริหารจัดการโทเคนดิจิทัล โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อีกทั้งยังมีกลไกการคุ้มครองภายใต้โครงสร้างของการมีกองทรัสต์และทรัสตี รวมทั้งกลไกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเทโซสที่ทันสมัยที่สุด ถูกออกแบบมาเพื่อการทำ ICO โดยเฉพาะ ทั้งความเสถียร โปร่งใส และแม่นยำตรวจสอบได้ มีฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถึง 3 ขั้น ได้แก่เพื่อให้ได้รับอนุญาตเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Whitelists) ให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลในกรณีที่ผู้ลงทุนทำโทเคนดิจิทัลสูญหาย ICO Portal สามารถตรวจสอบและเรียกคืนได้เก็บรักษาข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเผยแพร่ความเคลื่อนไหว โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวสำหรับขั้นตอนการจองซื้อและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ จะเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า ‘SiriHubA’ เสนอขายจำนวน 160 ล้านโทเคน และ ‘SiriHubB’ เสนอขายจำนวน 80 ล้านโทเคน รวม 240 ล้านโทเคน ที่ราคาโทเคนละ 10 บาท โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 4 ตุลาคมนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring” บนสมาร์ทโฟนได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยังมีบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้ช่วยในการขายอีกทอดหนึ่งทั้งนี้ หลังจากปิดจองและจัดสรรโทเคนให้ผู้ลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อขายได้บนตลาดรองผ่านบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกในประเทศที่มุ่งเน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และคาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564นอกจากนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบโทเคนดิจิทัลกว่า 10 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมพลังงาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบของโทเคนดิจิทัล รวมถึงกลไกให้ให้สิทธิต่าง ๆ อย่างรัดกุม ที่จะทำให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) และผู้ลงทุน (Investor) ที่ไว้วางใจในเอ็กซ์สปริง ดิจิทัลได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่พอใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายนายอัฎฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับผู้สนใจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ สามารถศึกษาข้อมูลการลงทุน และควรเปิดบัญชี ทำการยืนยันตัวตน รวมถึงการทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับจองซื้อ โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ทั้งในระบบ iOS และ Android เมื่อถึงช่วงเวลาเปิดจองซื้อในวันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 จะช่วยประหยัดเวลาและทำให้ขั้นตอนในการจองซื้อสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในวันจองซื้อดังกล่าว ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าครบทุกขั้นตอนแล้ว สามารถเข้าไปทำรายการจองซื้อที่แอปพลิเคชัน XSpring โดยกดเลือกโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) อ่านและศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ เลือกโทเคนที่ต้องการลงทุน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อโทเคนแต่ละชนิด โดยระบบจะคำนวนจำนวนโทเคนแต่ละชนิดอัตโนมัติ โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาโทเคนละ 10 บาท การจัดสรรโทเคนสิริฮับดังกล่าว จะใช้กระบวนการชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First Come First Served)หลังจากการชำระเงินสำเร็จและยอดเงินได้รับการยืนยันแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ลงทุน เพื่อแจ้งสถานะการจองซื้อ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจองซื้อโทเคนดิจิทัลทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะทราบผลการจัดสรรโทเคนดิจิทัลผ่านทางอีเมลของผู้ลงทุนภายหลังการปิดเสนอขาย และดำเนินการจัดสรรโทเคนดิจิทัลไปยังกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ผู้ลงทุนได้เปิดรอไว้ล่วงหน้าผ่านทางอีอาร์เอ็กซ์ (ERX)ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลและโทเคนดิจิทัล ได้ที่ : เว็บไซต์บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด www.xspringdigital.com เฟซบุ๊ค ที่นี่ คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.