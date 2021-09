SCB 10X จับมือ GUNKUL ผุดโกดังไฟฟ้าดอทคอม ตลาดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์ออนไลน์

น.ส.นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ GUNKUL SPECTRUM LEAD และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุุทธ์การลงทุนและนวัตกรรมของ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กล่าวว่า เป้าหมายของ GUNKUL SPECTRUM คือ การคิดธุรกิจพลังงานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง บริษัทเชื่อว่าการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง "โกดังไฟฟ้า" จะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญด้านพลังงาน เป็นคอมมูนิตีอุปกรณ์ไฟฟ้าบนออนไลน์ มอบสินค้าคุณภาพในราคาที่ดีโดยบริษัทเห็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเราที่ในวันนี้เขาอาจมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหรือความไม่แน่นอนของการบริหารสต๊อกสินค้า นั่นคือปัญหาทั้งราคาและพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งโกดังไฟฟ้าดอทคอมสามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ตรงนั้นได้ เพราะบริษัทมีพันธมิตรโดยตรงกับผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลก ทำให้บริษัทจึงไม่ใช่แค่การันตีคุณภาพแต่ยังหมายถึงราคาสินค้าที่แข่งขันกับตลาดได้อย่างสมน้ำสมเนื้อโกดังไฟฟ้าดอทคอม เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง GUNKUL SPECTRUM และ SCB 10X พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่รวบรวมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ด้วยราคาที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ภายใต้แนวคิด Add Energy To Cart ? จับพลังงานใส่ตะกร้าชอป โดยเราใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปีที่กันกุลเริ่มต้นจากจากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและได้รับความไว้วางใจทั้งจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้ทีมงานมีความเข้าใจในสายการผลิต (End-to-end process)นอกจากนี้ ยังประกอบจิ๊กซอว์ด้านบริการอื่นๆ เพื่อเน้นชอปง่าย ชำระสบาย จัดส่งหลายวิธี ขอใบเสนอราคาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากได้ทดลองเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (Soft Launch) เมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย.64 ที่ผ่านมา แพลตฟอร์มโกดังไฟฟ้าดอทคอม มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 คน และมียอดขายกว่าหลายสิบล้านบาท โดยลูกค้าให้ความเห็นว่าการซื้อขายออนไลน์สามารถมอบความสะดวกสบายทั้งในเรื่องการตรวจสอบสถานะการซื้อและขอใบเสนอราคา นอกจากนี้ วิธีการชำระเงินก็มีความหลากหลายปลอดภัยนายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of Venture Builder บริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า SCB 10X มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านเทคโนโลยีผ่านการลงทุนในบริษัทเทคคอมพานีที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยพัฒนาธุรกิจร่วมกับพาร์ตเนอร์ในอุตสาหกรรมที่เป็น new s-curve ของประเทศ โดยหนึ่งในธุรกิจที่บริษัทสนใจและให้ความสำคัญที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง SCB 10X จึงร่วมลงทุนกับ GUNKUL SPECTRUM หน่วยนวัตกรรมธุรกิจพลังงานของ GUNKUL ในการพัฒนา "โกดังไฟฟ้าดอทคอม"อีกทั้งบริษัทยังนำเอาจุดแข็งของ SCB 10X ได้แก่ ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการเงิน (Financial Technology) ของ SCB 10X มาผสานเข้ากับความเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับต้นๆ ของเมืองไทย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) แบบครบวงจรที่แรกในประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมต่อกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ผู้รับเหมา แบรนด์ และโรงงานให้สามารถเลือกซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ ตลอดจนชำระเงินแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ