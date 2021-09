ก.ล.ต.ไทย-MAS สิงคโปร์เริ่มโครงการ Depository Receipt (DR) Linkage

ก.ล.ต.ไทย และ MAS สิงคโปร์ ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนการริเริ่มโครงการ Depository Receipt (DR) Linkage ของตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงตลาดทุนข้ามพรมแดน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนสิงคโปร์ (The Monetary Authority of Singapore : MAS) ร่วมแสดงความยินดีในการสนับสนุนการริเริ่มโครงการ Depository Receipt Linkage (DR Linkage) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange : SGX)ภายใต้โครงการ DR Linkage นี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ SET และ SGX สามารถนำตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR) ซึ่งอ้างอิงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหนึ่งมาออกเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ของอีกประเทศหนึ่งได้ ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับผู้ลงทุนของทั้ง 2 ประเทศน.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานด้านเชื่อมโยง ภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ DR ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชนสามารถออกและเสนอขาย DR ได้หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รวมถึงเพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ข้างต้น ก.ล.ต. ยินดีสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SGX และ SET และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการจะสำเร็จลุล่วงและช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังจะได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ MAS ต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้ง 2 ต่อไป”Mr.Lim Tuang Lee, Assistant Managing Director (Capital Markets), MAS กล่าวว่า “ความคิดริเริ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างไทยและสิงคโปร์ในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง 2 ตลาด และเพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออก DR ภายใต้โครงการ DR Linkage นี้ จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ก.ล.ต. เพื่อยกระดับความเชื่อมโยงและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนต่อไปในอนาคต”