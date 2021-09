"เอพี ไทยแลนด์" ลุยเปิดโครงการรับคลายล็อกดาวน์ โชว์สร้างยอดขายรวม 8 เดือน 23,300 ล้านบาท

‘เอพี ไทยแลนด์’ ยิ้มรับความสำเร็จยอดขายรวม 8 เดือน 23,300 ล้านบาท สินค้าบ้านเดี่ยวหนึ่งในฮีโร่หนุนโตต่อเนื่อง ล่าสุด ปิดการขายไปแล้ว 6 โครงการ คาดทยอยปิดเพิ่มอีก 8 โครงการสิ้นปี ย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดบ้านเดี่ยวในเมือง ประกาศมูฟออนต่อรับคลายล็อกดาวน์ ปูพรมเปิดตัวบ้านเดี่ยว 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 7,020 ล้านบาท รองรับดีมานด์ลูกค้าที่มองหาบ้านหลังใหม่เดือนกันยายนนี้ ปักธงกระจายทำเลขายดี

“ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา บ้านเดี่ยวเครือเอพีมียอดลูกค้าเยี่ยมชมโครงการผ่านการนัดหมายล่วงหน้าทางระบบออน์ไลน์ เฉลี่ย 385 ครอบครัว/สัปดาห์ นับเป็นกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถประกาศปิดการขายไปได้ทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยมีโครงการไฮไลต์ เช่น THE PALAZZO ศรีนครินทร์ THE CITY สาทร-สุขสวัสดิ์ และ CENTRO สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดขายโดดเด่น และในไตรมาส 4 นี้ คาดว่าจะสามารถทยอยปิดการขายเพิ่มได้อีก 8 โครงการ”

บ้านเดี่ยวเอพี 5 โครงการใหม่ที่พร้อมเปิดขายเดือนกันยายนนี้ มูลค่ารวม 7,020 ล้านบาท

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวลานี้มองเห็นสัญญาณบวกที่เริ่มปรับฟื้นตัวกลับหลังคลายล็อกดาวน์ แม้ช่วงที่ผ่านมา การแพร่ระบาดโควิด-19 อาจทำให้เกิดการชะลอการตัดสินใจไปบ้าง แต่ขณะเดียวกันเราพบว่ามีลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยหลังใหม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ 8 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายรวมได้มากถึง 23,300 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากสินค้าบ้านเดี่ยว 12,400 ล้านบาท หรือโตกว่า 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 9,100 ล้านบาท นับเป็นการสร้างการเติบโตด้านยอดขายที่แข็งแกร่งและโดดเด่นท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวนเช่นนี้จุดแข็งของสินค้าบ้านเดี่ยวเอพีที่โดดเด่น นอกเหนือจากทำเลและแพกเกจราคาที่สอดรับกับดีมานด์ลูกค้าในแต่ละย่านแล้ว ยังรวมถึงการผนวกประสบการณ์และการไม่หยุดพัฒนาโมเดลบ้าน ภายใต้แนวคิด 'HYBRID LIVING' นวัตกรรมบ้านที่เข้าใจชีวิต ที่ตอบรับเทรนด์ HOMEBODY หรือการใช้ชีวิตติดบ้านในวิถีใหม่ ทั้งพื้นที่ใช้สอยในบ้านและพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์สมาชิกในครอบครัวกับการทำทุกกิจกรรมในบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการบ้านเดี่ยวเครือเอพี จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ตามพันธกิจใหญ่ 'EMPOWER LIVING' ที่มุ่งส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ ตอบอินไซต์การอยู่อาศัยของลูกค้าครอบครัวในวิถีใหม่ทั้งวันนี้และอนาคตนายรัชต์ชยุตม์ กล่าวดังนั้นย้ำตำแหน่งผู้นำบ้านเดี่ยวในเมืองที่พร้อมรองรับความต้องการซื้อของลูกค้า เดือนกันยายนนี้เอพีพร้อมเปิดตัวบ้านเดี่ยวโครงการใหม่เพิ่ม จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,020 ล้านบาท โดยมุ่งกระจายไปหลากหลายทำเลขายดี เพื่อเติมเต็มช่องว่างของโครงการเดิมที่ปิดการขายไปแล้ว และเพื่อสร้างโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันที่มากขึ้น รวมไปถึงการรุกขยายพอร์ตในเซกเมนต์ซูเปอร์ลักชัวรี ด้วยแบรนด์ระดับมาสเตอร์พีซระดับตำนานอย่าง 'บ้านกลางกรุง' ที่จะกลับมาปักธงในทำเลหรูใจกลางเมืองอีกครั้งเริ่มด้วย (1) บ้านกลางกรุง สาธุประดิษฐ์-พระราม 3 มูลค่าโครงการ 400 ล้านบาท บนพื้นที่ดิน 2 ไร่ บ้านเดี่ยวสุดหรู 3 ชั้น แบรนด์ระดับตำนาน โดดเด่นด้วยการดีไซน์สถาปัตยกรรมในบริบทความโมเดิร์นในวิถีใหม่ พร้อมสเปซฟังก์ชันขนาดใหญ่ ตอบรับการใช้ชีวิตของสมาชิกทุกช่วงวัย ทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ มอบความเป็นส่วนตัวใจกลางเมืองด้วยเอกสิทธิ์เพียง 13 ครอบครัวเท่านั้น หนึ่งเดี่ยวบนทำเลย่านสาธุประดิษฐ์ ราคา 35-60 ล้านบาท(2) THE CITY ปิ่นเกล้า-บรมฯ 2 มูลค่าโครงการ 2,060 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 48 ไร่ บ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ จำนวนเพียง 105 หลัง ดีไซน์ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ฟังก์ชันใหญ่ พร้อมกับการออกแบบที่ลงตัวด้วย Double Volume เพดานสูงเพิ่มความปลอดโปร่งให้ผู้พักอาศัย บนทำเลศักยภาพบรมราชชนนี ราคา 18.9-29 ล้านบาท(3) THE CITY รามอินทรา-วงแหวน มูลค่าโครงการ 1,270 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 34 ไร่ บ้านเดี่ยว 2 ชั้นสุดหรู จำนวน 108 หลัง ราคา 15.99-21 ล้านบาท(4) CENTRO วิภาวดี มูลค่าโครงการ 2,090 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 56 ไร่ บ้านเดี่ยวดีไซน์สไตล์โมเดิร์น พื้นที่ใหญ่ 193-274 ตร.ม. ฟังก์ชันครบ 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ ทำเลเมือง บนถนนวิภาวดี จำนวน 233 หลัง ราคา 8.99-12 ล้านบาทและ (5) CENTRO ราชพฤกษ์ 345 มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่บนขนาดที่ดิน 42 ไร่ บ้านเดี่ยวแนวคิดใหม่ ฟังก์ชันใหญ่ จำนวน 187 หลัง พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 274 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ที่จอดรถ พร้อม Home Automation ทั้งหลัง บนทำเลติดถนนใหญ่ 345 ราคา 5.99-12 ล้านบาท"แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะท้าทายอย่างมาก แต่ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาและส่งมอบบ้านเดี่ยวทุกโครงการในเครือเอพี รวมถึง 5 โครงการใหม่ที่พร้อมในการเปิดตัวเดือนกันยายนนี้ ภายใต้แนวคิดที่เป็นจุดต่างนวัตกรรมบ้านที่เข้าใจชีวิต โดยเฉพาะตอบโจทย์เทรนด์การใช้ชีวิตติดบ้านท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่พร้อมจะการอยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในบ้าน พร้อมสเปซฟังก์ชันที่ตอบสนองการอยู่อาศัยร่วมกันในวิถีใหม่ของสมาชิกในครอบครัวได้ไม่จำกัดทั้งเพศ วัย ไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมภายในบ้านหนึ่งหลังได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ ผนวกกับการเพิ่มมิติความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้ากับการดีไซน์พื้นที่ในบ้านและพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ และสุดท้ายคือ การเฟ้นหาโลเกชันโครงการที่ดีที่สุดในย่าน ในแพกเกจราคาขายที่จับต้องได้จริง โดนใจกับดีมานด์ในแต่ละย่าน ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นตามเป้าหมาย ทั้งในมิติการขายและการโอนกรรมสิทธิ์อย่างแน่นอน"บ้านเดี่ยวเอพี 5 โครงการใหม่ 'บ้านกลางกรุง สาธุประดิษฐ์-พระราม 3 THE CITY ปิ่นเกล้า-บรมฯ 2 THE CITY รามอินทรา-วงแหวน CENTRO วิภาวดี และ CENTRO ราชพฤกษ์ 345' พร้อมเปิดชมโครงการจริงแล้ววันนี้