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Coinbase Pro ประกาศเทรดเหรียญ SHIB เวลา 5 ทุ่มคืนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Coinbase Pro ประกาศลิสต์ Shiba Inu (SHIB) , Chiliz (CHZ) , Keep Network (KEEP) ในวันนี้ โดยจะพิจารณาจากเงื่อนไขสภาพคล่องและความจำเป็นที่เหมาะสม

เว็บกระดานเทรดเหรียญคริปโต Coinbase.com ประกาศจะนำเหรียญคริปโตโทเคนได้แก่ Shiba Inu (SHIB) , Chiliz (CHZ) , Keep Network (KEEP) เขามาลิสต์ในกระดานการซื้อขาย โดยจะเริ่มเปิดการซื้อขายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 9 กันยายนตามเวลาท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามกระดานเทรด Coinbase กล่าวเพิ่มเติมว่า จะพิจารณาอุปทานของโทเค็นที่จะเข้ามาเทรดนั้น ว่าเพียงพอบนแพลตฟอร์มตามเงื่อนไขสภาพคล่องที่จำเป็น โดยมีคู่เทรดทั้งหมดคือ CHZ -USD, CHZ -EUR, CHZ -GBP, CHZ -USDT, KEEP-USD, SHIB-USD และ SHIB-USDT

อย่างไรก็ตามโทเต็น SHIB ยังไม่เปิดให้บริการบน http://Coinbase.com หรือผ่านแอพมือถือ


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