Coinbase Pro ประกาศเทรดเหรียญ SHIB เวลา 5 ทุ่มคืนนี้

Coinbase Pro ประกาศลิสต์ Shiba Inu (SHIB) , Chiliz (CHZ) , Keep Network (KEEP) ในวันนี้ โดยจะพิจารณาจากเงื่อนไขสภาพคล่องและความจำเป็นที่เหมาะสม
เว็บกระดานเทรดเหรียญคริปโต Coinbase.com ประกาศจะนำเหรียญคริปโตโทเคนได้แก่ Shiba Inu (SHIB) , Chiliz (CHZ) , Keep Network (KEEP) เขามาลิสต์ในกระดานการซื้อขาย โดยจะเริ่มเปิดการซื้อขายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 9 กันยายนตามเวลาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามกระดานเทรด Coinbase กล่าวเพิ่มเติมว่า จะพิจารณาอุปทานของโทเค็นที่จะเข้ามาเทรดนั้น ว่าเพียงพอบนแพลตฟอร์มตามเงื่อนไขสภาพคล่องที่จำเป็น โดยมีคู่เทรดทั้งหมดคือ CHZ -USD, CHZ -EUR, CHZ -GBP, CHZ -USDT, KEEP-USD, SHIB-USD และ SHIB-USDT
อย่างไรก็ตามโทเต็น SHIB ยังไม่เปิดให้บริการบน http://Coinbase.com หรือผ่านแอพมือถือ
Inbound transfers for SHIB are now available in the regions where trading is supported. Traders cannot place orders and no orders will be filled. Trading will begin on or after 9AM PT on Thursday September 9, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/M1ktPVEkmt— Coinbase Pro (@CoinbasePro) September 8, 2021