Playboy เตรียมเปิดตัว NFTs "Art of Gender and Sexuality"

จากการรายงานของ coindesk ระบุถึงแผนงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ Playboy ว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Playboy กำลังเตรียมเปิดตัวซีรี่ส์โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หรือ NFT เพื่อเฉลิมฉลองคุณค่าด้านบรรณาธิการของแบรนด์ในเรื่องเสรีภาพด้านการพูด เพศ และความสุข ตลอดจนไลฟ์สไตล์ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือกับ Sevens Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ช่วยศิลปินดิจิทัลสร้างและจัดแสดง NFTs Playboy โดยทาง Playboy จะเลือกผลงานที่ชนะการประกวดจำนวน 50 รายการ สำหรับแต่ละซีรีส์ มาสร้างผลงานและโปรโมตบนโซเชียลมีเดียทั้งนี้ผลงานชุดแรกในซีรีส์ “The Art of Gender and Sexuality” ได้เปิดตัวการประกวดในวันนี้และปิดรับผลงานในวันที่ 1 ต.ค. โดยจะมีการตัดสินผลการประกวดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งศิลปินที่ชนะจะจัดแสดงผลงานของพวกเขาในการประชุม NFT.NYCในเดือนพฤษภาคม the lad mag ได้ร่วมมือกับศิลปินดิจิทัล Slimesunday เพื่อเปิดตัวคอลเลกชัน NFT ชื่อ "Liquid Summer" ที่มีรูปถ่ายที่เก็บถาวรของนางแบบเพลย์บอย Lenna Sjööblom หรือที่เรียกว่า "สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งอินเทอร์เน็ต"ต่อมาในเดือนสิงหาคม Playboy ได้โพสต์บทความที่สอนศิลปินถึงวิธีการสร้าง NFT และกำหนดเส้นเวลาของประวัติศาสตร์ NFT ของ Playboy ย้อนหลังไปถึงเดือนมีนาคม เมื่อแบรนด์เริ่มรวบรวม NFT ด้วยเพลง "Bull Run" ของ Beepleประวัติของ Playboy กับ Bitcoin นั้นย้อนหลังไปยิ่งขึ้นในปี 2018 Playboy TV เริ่มยอมรับการชำระเงินด้วย Bitcoin ในเดือนมิถุนายน และขยายการชำระเงินด้วย Bitcoin ได้ขยายไปยัง Playboy.comสำหรับ Liz Suman รองประธานฝ่ายการจัดการและบรรณาธิการของ Playboy แสดงความสนใจของแบรนด์ที่มีต่อ Crypto และ NFT นั้นว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับนิตยสารที่มีประวัติต่อต้านการเซ็นเซอร์มาเกือบ 70 ปีSuman บอกกับ CoinDeskSuman บอกกับ CoinDesk ว่าคณะกรรมการภัณฑารักษ์ของ Playboy จะจัดลำดับความสำคัญในการส่งผลงานจากศิลปินดิจิทัลที่เกิดใหม่และไม่ได้มีบทบาท ซึ่งรวมถึงศิลปินและศิลปินที่ไม่ใช่ไบนารีและศิลปินที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเล็กน้อย