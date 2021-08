Binance โชว์เหนือ เปิดขาย NFTs ระดับ masterpiece ศิลปะโทเค็นจาก Leonardo da Vinci

รับวิดีโอ NFT สุดพิเศษเมื่อซื้อสำเร็จแต่ละครั้ง

เกี่ยวกับคอลเลกชั่น

"The Madonna and Child" โดย Leonardo da Vinci, "Judith" โดย Giorgione, "Lilac Bush" โดย Vincent Van Gogh, "Composition VI" โดย Wassily Kandinsky และ "Corner of the Garden at Montgeron ” โดย Claude Monet





โดยจุดเด่นของงานประมูล NFTs ในครั้งนี้ได้มีการสร้างขึ้นใหม่จากผลงานชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงผลงานของ Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Claude Monet และอีกมากมาย ซึ่งจะเปิดให้มีการประมูล NFTs ทั้งหมด 5 รายการ โดยแต่ละรายการมีการเสนอราคาเริ่มต้นเพียง10,000 BUSDโดยความพิเศษของผู้ใช้ 5 รายที่ซื้อ NFT สำเร็จจากการประมูลจะได้รับวิดีโอ NFT พิเศษที่มี Mikhail Piotrovsky ผู้อำนวยการทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ State Hermitage ซึ่งแสดงวิธีที่เขารับรองสำเนางานศิลปะโดยการลงนามและระบุเวลาที่แน่นอนของลายเซ็นแต่ละรายการคอลเลกชั่นที่ชื่อว่า “Your token is reserved in the Hermitage” นำเสนอ NFTs รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น พร้อมสำเนาดิจิทัลของผลงานชิ้นเอกของโลกจากนิทรรศการหลักของเฮอร์มิเทจผลงานชุดนี้รวมถึงการทำสำเนาดิจิทัลของทั้งนี้งานศิลปะดิจิทัลแต่ละชิ้นมี NFTs สองชุด หนึ่งในนั้นจะถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ State Hermitage และชุดที่สองจะถูกขายในการประมูลในตลาด Binance NFT สำเนาดิจิทัลแต่ละฉบับได้รับการลงนามโดยผู้อำนวยการทั่วไปของ State Hermitage Mikhail Piotrovsky