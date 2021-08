ธอส.จับมือ SCG HEIM พัฒนาสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านหรู ด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

สินเชื่ออยู่สบาย By SCG HEIM กรอบวงเงินรวม 200 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายมาซาย่า ฟูจิวาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับบริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด (SCG HEIM) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับสร้างบ้านใหม่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการสร้างที่อยู่อาศัยจากประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบ Modular กับและลูกค้ายังได้รับความสะดวกสบายจาก SCG HEIM ด้วยบริการขออนุญาตก่อสร้าง ออกแบบบ้าน ก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงาน รวมถึงบริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพโดยบ้านเอสซีจี ไฮม์ทุกหลังมาพร้อมเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย ระบบหมุนเวียนและเติมอากาศสะอาด ป้องกันฝุ่น PM2.5 เสียงรบกวน และเชื้อโรค ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการของ SCG HEIM และสินเชื่ออยู่สบาย By SCG HEIM สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้านตัวอย่างเอสซีจี ไฮม์ สาขา CDC และ The Circle, Line : @SCGHEIM หรือโทร.0-2102-2800 รวมถึงศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL