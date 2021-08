กสิกรไทยกวาด 3 รางวัลยอดเยี่ยมบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารหนี้

เป็นผู้แทนธนาคารรับ 3 รางวัลแห่งความสำเร็จและการันตีคุณภาพด้านบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ 1.Best FX Bank for Structured Products : Commodities, Credit, Equity, FX and Multi-Assets 2.Best Corporate Treasury Sales and Structuring Team และ 3.รางวัลด้านบริการตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Bond House in Thailand) จากงานประกาศรางวัล Alpha Southeast Asia’s Treasury & FX Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia