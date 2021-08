หุ้นพุ่งแรง 28 จุด รับยอดติดโควิด-19 ลด กูรูชูหุ้น Reopening เด่น

ตลาดหลักทรัพย์ วันนี้ (23 ส.ค.) SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดการซื้อขาย หลังจากยอดติดเชื้อใหม่ผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงมาอยู่ที่ 17,401 คน ขณะที่มีผู้ป่วยหายเพิ่ม 22,134 คน รวมหายป่วยสะสม 834,344 คน อยู่ระหว่างการรักษา 195,454 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 242 คนโดย SET Index SET ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 1,583.13 จุด ก่อนปรับลดลงเล็กน้อยปิดที่ 1,582.07 จุด เพิ่มขึ้น 28.89 จุด หรือ 1.86% มูลค่าการซื้อขาย 114,563.50 บาทบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.เอเซียพลัส ระบุว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่าผู้รักษาหายใหม่ ช่วยสนับสนุนความคาดหวังการค่อยๆ คลาย Lockdown ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเปิดเมือง ทั้งนี้ ในช่วง 3 ทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นมา 0.58% และหากพิจารณาลงไปเป็นราย Sector พบว่า มีกลุ่มหุ้น Reopening หรือเปิดเมืองเริ่มกลับมาฟื้นตัวเด่น และหนุนตลาด เช่น กลุ่ม FIN เพิ่มขึ้นมากสุด +3.7% TRANS +3.5% MEDIA +3.2% CONS +2.8% และ TOURISM +2.4% เป็นต้นนอกจากนี้ ความคาดหวังตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มชะลอลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหนุนให้หุ้นกลุ่มดังกล่าวที่ลงมาลึกกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น ฝ่ายวิจัยฯ จึงทำการคัดกรองหาหุ้นพื้นฐานดีที่ปรับฐานลงมาลึกจนน่าเข้าไปเก็บสะสมอีกครั้ง โดยผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1.หุ้นที่ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” 2.มี Upside และ 3.ปรับฐานลงมาลึกเกิน 10% ในช่วงกังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ (15 มิ.ย.-20 ส.ค.64)จากนั้นคัดกรองต่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อเลือกเฉพาะหุ้นที่ฟื้นขึ้นมาเร็วในอดีตยามที่โควิด-19 ผ่อนคลาย คือ MAJOR, STEC, CRC, PYLON, AOT, CPN, PLANB โดย Toppick เลือก MAJOR และยังชื่นชอบ COM7, Mทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ในไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกมากขึ้น สังเกตได้จาก: ข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 ส.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,491 ราย (ต่ำสุดในรอบ 24 วัน) ต่ำกว่าจำนวนผู้รักษาหายที่ 22,134 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตรายใหม่มี 242 ราย ซึ่งไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ โดยภาพรวมแล้วช่วยให้จำนวนผู้เข้ารักษารายใหม่ปรับลดลง 4,485 ราย ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมีจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างรักษา (Active case) ลดลงเหลือ 195,454 ราย ต่ำกว่าระดับ 2 แสนรายเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 เดือน: แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้ว โดยประมาณการเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2564 พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เช่น จาก 2 หมื่นราย เหลือ 1 หมื่นราย หรือจาก 1 หมื่นรายเหลือ 5 พันราย จะใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ ซึ่งถ้าแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจต่ำกว่าระดับ 2 หมื่นรายได้ ในช่วงต้นเดือน ก.ย.2564: ปัจจุบันไทยมีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกทั้งสิ้น 20.27 ล้านราย หรือคิดเป็น 29.1% ของประชากรทั้งประเทศ และในช่วง 3-4Q64 ไทยมีแผนนำเข้าวัคซีนมาอีกไม่น้อยกว่า 70 ล้านโดส โดยในเดือน ก.ย. คาดมีวัคซีนของ AstraZeneca เข้ามาไม่ต่ำกว่า 6 ล้านโดส และ Pfizer ไม่น้อยกว่า 10 ล้านโดส ซึ่งถ้าการกระจายวัคซีนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เชื่อว่าจะสามารถลดการระบาดลงได้ เพราะประชากรบางส่วนเริ่มมีภูมิคุ้มกัน และ: ASPS เคยนำเสนอในบทวิเคราะห์ฉบับวันที่ 18 ส.ค.2564 ว่าจำนวนผู้มีภูมิคุ้มกันของไทยจะเกินระดับ 50% ของประชากรในเดือน ต.ค.2564 และเกิน 70% ในเดือน พ.ย.2564 ดังนั้น หากสถานการณ์จริงสอดคล้องกับที่ ASPS ประเมินคาดจะช่วยให้มาตรการ Lockdown สามารถผ่อนคลายลงมาได้ในระยะถัดไปขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นข้างต้น หนุนคามคาดหวังว่าภาครัฐจะมีโอกาสพิจารณาคลาย Lockdown ได้ในระยะถัดไป (เห็นได้จากนายกฯ และฝั่งเอกชนเสนออาจจะคลาย Lockdown ในช่วงต้นเดือน ก.ย.64) โดยคาดอาจดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังมีการผ่อนคลายให้ร้านจำหน่ายอาหาร และธนาคารในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดบริการได้ ซึ่งจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองด้านบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวันว่า ทาง FTSE ได้ประกาศรายชื่อทบทวนดัชนีรายไตรมาส ซึ่งมองว่าการประกาศรอบนี้เป็นลบเล็กน้อย หลังหุ้นไทยถูกปรับลดน้ำหนักจากดัชนี FTSE All World Index ลงราว 40-50 ล้านดอลลาร์ โดยการปรับหุ้นและน้ำหนัก มีผล ณราคาปิดวันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64 โดยมีหุ้นที่เข้าออกจากการคำนวณดังนี้เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R (NVDR), KBANK-F, KBANK-R (NVDR), AWC, BJC, DIFเข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี และ Small Cap Index เข้า : JMART, STARK ออก : FTREITส่วนเข้า : 7UP, AGE, AS, BRR, BYD, CHAYO, CSS, CWT, DUSIT, ETC, FSS, INOX, IRC, JKN, KISS, MDX, MICRO, NWR, OISHI, PRM, PROSPECT, SABUY, SAK, SITHAI, SKN, SVOA, XPG ออก : AIMCG, BFIT, BIG, DCC, GRAND, JMART, MJLF, RBF, RCL, SCP, SF, SPRIME