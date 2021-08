"ทีซีซี" เผยโฉมศูนย์ประชุมสิริกิติ์ หลังทุ่ม 15,000 ล้าน ขยายพื้นที่เพิ่ม 5 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยเอ็นศักยภาพของประเทศไทยที่มีจุดแข็งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาค การมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่ครบครัน พร้อมด้วยกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจและซัปพลายเออร์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และมีการสืบสาน รักษา ต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน จะทำให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์เป็น The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้านานาชาติ และจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทย

กล่าวว่ากล่าวว่า “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นหัวใจของการเริ่มต้นอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวความทรงจำของงานประชุมและอีเวนต์สำคัญๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติกว่า 20,000 งาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกอปรกับบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมีความเป็นมืออาชีพ มั่นใจว่าศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และรองรับการจัดงานได้ในทุกรูปแบบ