SME D Bank หารือสมาคมต่างๆ หนุนเอสเอ็มอีร้านอาหาร โรงแรมได้รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1%

น ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการสินเชื่อ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ได้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนและสมาชิกจากสมาคมสนับสนุนเอสเอ็มอีต่างๆ ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เพื่อแนะนำพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าถึง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ซึ่งมีความพิเศษเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี และที่สำคัญใช้กระบวนการพิจารณารูปแบบใหม่ โดยดูจากหลักฐานการเสียภาษีในปี 2563 หรือ 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย และรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าว ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์ และธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์ ใน 10 จังหวัดพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว รวมถึง กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดรับแจ้งความประสงค์ในรูปแบบมาก่อนมีสิทธิก่อน (First Come First Serve) และปิดรับแจ้งความประสงค์เมื่อเต็มวงเงินทั้งนี้ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ แม้จะเพิ่งเริ่มเปิดโครงการ แต่ด้วยกระบวนการพิจารณารูปแบบใหม่ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป้าหมาย แจ้งความประสงค์ขอกู้มาแล้วมากกว่า 1,000 ราย วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท คงเหลือวงเงินประมาณ 800 ล้านบาท ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ รีบดำเนินการแจ้งความประสงค์โดยเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/VF6Ka รวมถึง เว็บไซต์ของ SME D Bank , Line OA : SME Development Bank และแอปพลิเคชัน : SME D Bank สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357