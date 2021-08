ธอส.ประกาศมาตรการ 17 [M 17] ช่วยลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก ผ่อนเพียง 1 พันบาท/เดือน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ได้รับการลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้ NPL สามารถผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารต่อไปได้ และมีการติดต่อกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกหนี้กลับมาผ่อนชำระได้ปกติและได้มีบ้านเป็นของตนเอง ธอส. จึงได้จัดทำมาตรการที่ 17 [M 17] ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ให้ผ่อนชำระเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็น เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี [ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด ] เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เงินงวดจะอยู่ที่ 1,800 บาทต่อเดือน ขณะที่เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดจะอยู่ที่ 3,500 บาท ทั้งนี้ หากลูกหนี้ชำระเกินที่ธนาคารจำหนดจะนำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้ (ถ้ามี)สำหรับลูกหนี้ที่มีสิทธิเข้ามาตรการ คือ ลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) หรือลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร (จะพ้นสิทธิตามมาตรการเดิมเมื่อเปลี่ยนมาใช้มาตรการนี้) และต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้ หรือตามข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามคำพิพากษาได้“นอกจากลดภาระในการผ่อนชำระรายเดือนให้ลูกหนี้แล้ว มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ยังช่วยให้ลูกหนี้ NPL เปลี่ยนกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยและเงินงวดปกติได้ในระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น เพียงผ่อนเงินงวดจำนวน 1,000 บาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือนแรก จึงเชื่อว่ามาตรการนี้จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเงินงวดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ และผ่อนชำระได้ต่อเนื่องตลอดรอดฝั่งจนปิดภาระหนี้ได้ในท้ายที่สุด ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของ ธอส. ที่ต้องการช่วยเหลือดูแลให้ลูกค้าได้มีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว” นายฉัตรชัย กล่าวทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และต้องส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หลักฐานรายได้ หนังสือรับรองการลด วัน เวลา เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง หรือรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพิจารณา ด้วยการ Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL