'ชาญอิสสระ' จัดแคมเปญหนักรุกตลาดบ้านหรู มอบส่วนลด-ของแถมกว่า 30 ล้านบาท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "CI" พร้อมปล่อยแคมเปญกระตุ้นตลาดบ้านหรูไตรมาส 3/2021 ส่ง 3 โครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรีจัดโปรโมชันมอบส่วนลด-ของแถมสุดพิเศษ

โดยโครงการอิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 จัดโปรโมชัน Ultimate Lux Living Buy 1 Get 2 Houses เมื่อซื้อรับฟรีทันทีวิลล่าตากอากาศสุดหรูจากมูลค่า 29.9 ล้านบาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนทั้ง 2 โครงการ พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 500,000 บาท เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ ให้คุณสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ที่เชื่อมต่อชีวิต 2 ทำเลด้วยไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิตลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบจัดโปรโมชัน Finest Living Design-New Calla Collection ราคาพิเศษสำหรับบ้าน Type C (Calla) ด้วยราคาพิเศษเริ่ม 49.9 ล้านบาท รับคะแนนสะสมเพิ่ม X20 เมื่อมีการใช้จ่ายการจองผ่านบัตรเครดิต SCB Private Bank และ First และรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 500,000 บาท เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ขณะที่บ้านโซนต่างจังหวัด อย่างโครงการบ้านสีตวัน ปากช่อง-เขาใหญ่ จัดโปรโมชัน ทุบราคารับหน้าฝน แปลงพิเศษ 15.99 ล้านบาท จากราคา 21.7 ล้านบาทสำหรับแปลงอื่นๆ มอบส่วนลดสูงสุดถึง 4 ล้านบาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน โดยโปรโมชันทั้ง 3 โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 64 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.charnissara.com