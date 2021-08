หุ้นแกว่งไซด์เวย์อิงลงกังวลโควิด-19 ระบาด-เงินไหลทุนออก

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะแกว่ง Sideway Down เป็นไปทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เช้านี้เคลื่อนไหวในแดนลบราว -0.3% จากความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาในเอเชีย เช่นเดียวกับบ้านเราจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เร่งตัวขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา และวันนี้ก็ทำนิวไฮนอกจากนี้ เงินทุนยังคงไหลออกจากเงินบาทอ่อนค่า รวมถึง MSCI Quarterly review ได้นำหุ้น BBL-F ออก ทำให้น้ำหนักลงทุนหุ้นไทยลดลงไปด้วย แนะระวัง Sell on fact หลังจากประกาศงบ พร้อมให้ติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันนี้ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/64 ในสัปดาห์หน้าพร้อมให้แนวรับ 1,530-1,520 จุด ส่วนแนวต้าน 1,550 จุด