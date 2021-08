XO ส่งออกซอสตามแผน ดัน Q2 ผลงานสวย

"เอ็กโซติค ฟู้ด" เผยซอสส่งออกใน Q2/64 เดินหน้าตามเป้า แม้มีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างไตรมาส เพราะแก้ปัญหาและส่งออกสินค้าได้ตามแผน ขณะที่ภาพรวมตัวเลขยังดูดี แจงสินค้ากลุ่มซอสเป็นสินค้ากลุ่มหลักมีอัตรากำลังการผลิตในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะ บล.เคทีบีเอสที ระบุถึง XO ยังเด่น ประเมินราคาเป้าหมาย 26 บาท

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO เปิดเผยว่า ทิศทางสถานการณ์ซอสส่งออกในไตรมาส 2/64 ผลงานผ่านฉลุยจากการขยายตลาดต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นไตรมาส 2 บริษัทฯ มีออเดอร์ในมือที่รอส่งมอบราว 450 ล้านบาท ปัจจุบันสามารถส่งออกได้ตามแผน สนับสนุนให้ภาพรวมผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ระหว่างทางประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตู้ครบถ้วนและส่งออกได้ตามแผนแล้ว สนับสนุนให้แนวโน้มผลการดำเนินงานจะสามารถทำ All Time High ตามเป้าหมายได้อีกครั้ง ทั้งนี้ จากทิศทางครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสเสนอที่ประชุมบอร์ดพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราที่สูงต่อเนื่องอย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงรณรงค์ให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และปัจจุบันได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 100% สร้างความปลอดภัยให้องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องในอนาคตด้านบทวิเคราะห์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุ XO ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่ตามคาด ประเมินกำไร 2Q21E ทำสถิติสูงสุดใหม่ตามคาดโต +44% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (YoY) จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท อิง 2021E PER ที่ 23x (เทียบเท่า 5-yr average PER) มีมุมมองเป็นกลางจากการจัดประชุม group conference call เมื่อ 15 ก.ค.64 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้1) บริษัทมียอดขาย 2Q21E มากถึง 400 ล้านบาท คิดเป็น 89% ของ backlog ที่ 450 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายสูงสุดรายไตรมาสที่บริษัทเคยทำได้ และมี Utilization rate แตะ 80% เพิ่มขึ้นจาก 1Q21 ที่ 70% ปัจจุบันจ่ายค่า listing fees ไปประมาณ 50% จากงบที่ตั้งไว้ 10-15 ล้านบาท2) แนวโน้มยอดขาย 3Q21E ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี ปัจจุบันมียอดขายถึงช่วงปลายเดือน ส.ค.21 ราว 300-350 ล้านบาท นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กัญชงคาดมียอดขายที่จะเข้ามาในช่วงปลาย 3Q21E ราวอีก 3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เห็นถึง Demand ของผลิตภัณฑ์กัญชงสูงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับยอดขายเวลาออกผลิตภัณฑ์ใหม่3) มีแผนการขยายไลน์การผลิตเพิ่มเติม 1 ไลน์ คาดใช้เงินราว 100 ล้านบาท และจะสามารถเริ่มเปิดไลน์การผลิตได้ในช่วงปลาย 2Q22E ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ราว 600-700 ล้านบาทต่อปีคาดกำไร 2Q21E ทำสถิติสูงสุดที่ 132 ล้านบาท (+44% YoY, +26% QoQ) เราประเมินกำไร 2Q21E ที่ 132 ล้านบาท (+44% YoY, +26% QoQ) มีรายได้รวม 2Q21E อยู่ที่ 420 ล้านบาท (+24% YoY, +19% QoQ) และคาด gross profit margin สามารถทำได้ใกล้เคียง 1Q21 ที่ 45% (1Q21 = 45.5%, 2Q20 = 41.8%) เป็นผลจากการ lock ราคาต้นทุนไว้ทั้งปี ทั้งนี้เชื่อว่าบริษัทจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งได้ (เรือและตู้คอนเทนเนอร์)ทั้งนี้ จึงคงกำไรสุทธิปี 2021E โต 52% YoY คงกำไรสุทธิปี 2021E ที่ 484 ล้านบาท (+52% YoY) โดยเราประเมินว่ารายได้กลุ่มซอสปี 2021E จะโต +30% YoY และยังคงสมมติฐาน gross profit margin ปี 2021E ที่ 45% จากต้นทุนการผลิตที่มีการ lock ต้นทุนบางส่วนต่อเนื่องไปถึงปี 2022E นอกจากนี้ยอดขายที่มาจากกลยุทธ์ใหม่อย่าง listing fee เริ่มเห็นยอดขายเข้ามาตั้งแต่ 1Q21 ซึ่งเร็วกว่าที่เราคาดไว้ที่ 3Q21E และประมาณการกำไรยังมี upside จากผลิตภัณฑ์กัญชง ปัจจุบันยังรอความชัดเจนทางกฎหมายจาก อย.โดยประเมินราคาเป้าหมาย XO ที่ราคา 26.00 บาท อิง 2021E PER ที่ 23x (เทียบเท่า 5-year average PER) โดย XO ปัจจุบันเทรดที่ 2021E PER ที่ 17x และมีอัตราการเติบโต EPS CAGR (2020-2022E) ที่ 31.4% โดยเราประเมินราคาเป้าหมาย PER ที่ 23x มีความเหมาะสมจาก ความต้องการผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องไปถึงปี 2022E จากกลยุทธ์ใหม่ รวมทั้งบริษัทได้ทำการล็อกราคาต้นทุนไปจนถึงปีหน้าเรียบร้อยแล้ว และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) จะยังสามารถอยู่ในระดับสูง และทำให้ EPS CAGR (2020-2022E) ขยายตัวต่อเนื่องที่ 31.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 24%