'ออริจิ้น' บุกธุรกิจเฮลท์แคร์ เปิด รพ.กายภาพบำบัดแห่งแรก “Kin Origin Healthcare Center”

“ออริจิ้นฯ” รุกธุรกิจบริการสุขภาพเต็มสูบตามแผน ORIGIN NEXT LEVEL ประกาศจับมือ KIN Rehabilitation & Homecare ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการฟื้นฟูครบวงจร และ 2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟู ผุดโรงพยาบาลกายภาพบำบัดแห่งแรก ในเครือออริจิ้น “Kin Origin Healthcare Center” ในโครงการมิกซ์ยูสใหม่ Origin Wellness Complex Sukhumvit 107 เจาะกลุ่ม Silver Age รองรับไทยก้าวสู่ยุค Aging Society ในราคาเข้าถึงง่าย พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2565

“ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ เป็นประเทศแรกๆ ของภูมิภาค ด้วยสัดส่วนประชากรผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงถึงเกือบ 15% แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่ที่เป็นคอมมูนิตี และมีอีโคซิสเต็มในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ เราในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จึงมองเห็นทั้งโอกาสและความจำเป็นที่เราต้องเข้ามาพัฒนาทั้งที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการสุขภาพที่จะมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการ รองรับยุค Aging Society”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเดินหน้ารุกธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานหลัก ภายใต้วิสัยทัศน์ ORIGIN NEXT LEVEL ที่ประกาศไปเมื่อช่วงต้นปี 2564 โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งบริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ขึ้นมาเป็นบริษัทหลักในการดำเนินกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ และเริ่มต้นความร่วมมือธุรกิจแรกด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้พัฒนาธุรกิจบริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูเฉพาะทาง และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูอีก 2 ท่าน ในสัดส่วน 40 ต่อ 40 ต่อ 20 ภายใต้ชื่อบริษัท คิน ออริจิ้น เฮลแคร์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการคิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ (Kin Origin Healthcare Center) โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและสหคลินิกเวชกรรม ที่จะให้บริการดูแลด้านสุขภาพเวชศาสตร์การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดแห่งแรกในเครือออริจิ้นนายพีระพงศ์ กล่าวทั้งนี้ Kin Origin Healthcare Center เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.จำนวน 58 เตียง ประกอบด้วยโรงพยาบาลกายภาพบำบัดและสหคลินิกเวชกรรม ที่ให้บริการดูแลด้านสุขภาพเวชศาสตร์การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด พร้อมเป็นศูนย์ให้บริการสุขภาพแบบครบวงจร รองรับความต้องการด้าน Medical service ของลูกบ้านออริจิ้น เช่น การบำบัดโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานอย่างโรคออฟฟิศซินโดรมเรื้อรัง จะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2565 ตัวโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการออริจิ้น เวลเนส คอมเพล็กซ์ สุขุมวิท 107 (Origin Wellness Complex Sukhumvit 107) โครงการมิกซ์ยูส บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ผสมผสานระหว่าง KIN Origin Healthcare Center และโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับพักอาศัยแบรนด์ใหม่ ออริจินัล (Original) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Age) รวมถึงการบริการจาก KIN โดยพื้นที่ส่วนที่พักอาศัยนั้น คาดว่าจะเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดได้ในช่วงไตรมาส 4/2564 นี้ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KIN Rehabilitation & Homecare ผู้พัฒนาธุรกิจบริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูเฉพาะทาง กล่าวว่า ความร่วมมือกับเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้ประกอบการจะยก Healthcare Center มาไว้ในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกบ้าน อีกทั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่จะถูกพัฒนาในอนาคตยังออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย“ผู้ที่เข้ามารับบริการจะมี พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ หรือคุณหมอปุ้ม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรกรรมระบบประสาทวิทยา เวชศาสตร์ผิวพรรณ และความงาม ที่จะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการแพทย์ต่างๆ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke หลังการรักษา การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งระยะยาว และชั่วคราว Nursing Home มาให้บริการใน Kin Origin Healthcare Center ด้วย” นายธงชัย กล่าวสำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 86 โครงการ (สถานะ ณ สิ้นไตรมาส 2’2564) เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (PARK ORIGIN) ดิ ออริจิ้น (The Origin) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge) นอตติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill) เคนซิงตัน (Kensington) และ บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการกว่า 134,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการใหม่ๆ แบบ Next Level ที่จะมาช่วยเติมเต็มให้โครงการที่อยู่อาศัยไม่ใช่โครงการแบบเดิมๆ เช่น บริการทางการแพทย์รองรับในโครงการมิกซ์ยูส และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร