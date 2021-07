ตลาดเงินดิจิทัลในไทย ต้องมี “กฎหมายและเกณฑ์” คุมเข้ม

ในโลกการเงินดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency) หรือที่รู้จักในชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัล ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะมาทดแทนการใช้เงินสดหรือแม้แต่เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างบล็อกเชน (blockchain) ที่มีความปลอดภัยและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน ขณะที่เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดบทบาทตัวกลางอย่างสถาบันการเงิน ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และจากการที่ราคา Bitcoin ที่ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในปี 2564 นี้ รวมทั้งการที่ Tesla ซื้อ Bitcoin สูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ ทำให้เกิดความสนใจในการเทรด Cryptocurrency เพิ่มขึ้นอย่างมากในบ้านเราโดยนักลงทุนหน้าใหม่เกิดขึ้นมามากมาย แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แต่นักลงทุนก็มีจำนวนไม่น้อย ที่เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นในการลงทุน Cryptocurrencyกล่าวถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยใน ขณะนี้ว่าปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลภายใต้ข้อกฏหมาย พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะกำกับดูแลโปรดักต์อยู่ 2 เรื่องคือ cryptocurrency ซึ่งเป็นสื่อกลางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง สำหรับในการใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นและผลิตภัณฑ์ที่ 2 ซึ่งอยู่ใน พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่าเป็น ดิจิทัลโทเคน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวอยู่ในภาพรวมของการกำกับดูแลในส่วนที่อยู่ใน Ecosystem คริปโตของประเทศไทยนั้น ก็จะมีผู้เล่นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า 2 ตัวนี้ โดยผู้เล่นอาจจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลาง แล้วรวมถึงตัวสำนักงานเองซึ่งเป็น Regulator (หน่วยงานกำกับดูแล) สำหรับผู้ให้บริการตามกฎหมายในขณะนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่ 5 ประเภท ประเภทแรกคือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทที่สองเรียกว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และประเภทที่สาม ก็คือคนที่เป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนประเภทที่สี่คือเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และประเภทสุดท้ายคือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยแต่ละประเภทนี้ ทำหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขาย ก็เป็นส่วนงานของ Provide แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกัน ทำให้มีการเกิดการซื้อขายระหว่างกันโดยที่อาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายกันด้วยสำหรับ ส่วนที่ 2 เป็นโบรกเกอร์ คือทำหน้าที่เป็นนายหน้าหรือที่เป็นคนที่จับคู่สุดท้ายกันระหว่างคนที่ต้องการจะซื้อและคนที่ต้องการจะขาย ขณะส่วนที่ 3 คือคนที่ทำหน้าที่เป็นคู่ค้าหรือที่เรียกว่า Dealer ก็คือเป็นคนที่ให้บริการซื้อขายกับ Portfolio ของตัวเอง คือตัวของผู้ค้าจะมีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่กับตัวของเขาเองถ้าใครจะซื้อจะขาย ก็สามารถซื้อขายได้โดยส่วนที่ 4 คือคนที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล คือคนที่ให้คำแนะนำ ให้มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลว่าควรจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ ขายที่ราคาเท่าไหร่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเป็นในรูปแบบของการให้บริการขึ้นมา โดยได้รับผลตอบแทน ถ้าทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ก็จะเข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษา และสุดท้ายคือคนที่ทำหน้าที่รับจัดการเงินทุน ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการอยู่ทั้งหมดประมาณ 10 ราย ส่วนผู้แนะนำการลงทุน หรือที่ปรึกษาการลงทุนในขณะนี้ยังไม่มี โดยอยู่ในช่วงของการมาขอใบอนุญาติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกันกับผู้จัดการเงินทุนก็เช่นเดียวกันสำหรับตลาดแรกก็คือเป็นลักษณะของการที่มีการระดมขึ้นมา จะมีลักษณะคล้ายๆ กับตลาดหุ้น หากมีคนที่ต้องการระดมทุนขึ้นมาเพื่อเอาเงินตรงนั้นเอาไปพัฒนาไปลงทุน ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลเองก็มีตลาดแรกป็นการระดมทุนที่ เรียกกันว่า Initial Coin Offering หรือ ICO นั้นเอง โดยใน Ecosystem นี้ จะประกอบด้วย 3 ส่วนที่มีความสำคัญ ส่วนแรกได้แก่ส่วนที่ต้องการระดมเงินทุนเรียกว่า issuer คือคนที่ออกเหรียญตัวนี้ขึ้นมาส่วนบุคคลที่ 2 คือคนที่ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นFinancial Advisor หรือ FA ที่จะตรวจสอบในรายละเอียดต่าง ๆ ว่าผู้ต้องการระดมทุน หรือ issuer ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และตรวจความถูกต้องทุกด้าน รวมถึงโปรเจ็กต์นั้นเป็นโปรเจ็กต์ที่ไม่หลอกลวงหรือไม่ โดย FA จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบในครั้งแรก แต่ในการสกรีนดูว่า ICO ตรงนั้นเป็นปกติที่เหมาะสมเต็มตัวจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องอย่างไรก็ดี เมื่อมีการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว ก็ต้องมีตลาดรองรับการซื้อขายเพื่อแลกเปลี่ยนมือกัน เพื่อสร้างให้เกิดสภาพคล่องสำหรับคนที่ซื้อ Coin หรือ ICOตัวนั้นมา แต่ในตลาดรองนี้ จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกตรงที่ตลาดรองจะประกอบด้วยสินค้าที่หลากหลายมากกว่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่า ธุรกิจสินทรัพย์ที่ตอนนี้เป็นการประกอบวิชาชีพประเภทนึง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อขายในตัวสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นสิ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญก็คือการพัฒนาธุรกิจแบบการเติบโตยั่งยืน หรือ Sustainable เพื่อให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืน จะพัฒนาอีก 2 ด้าน คือบทบาทของ ก.ล.ต. ในเรื่องการกำกับดูแลและการพัฒนา ซึ่งทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันไป โดย ก.ล.ต.ก็อยากจะให้ผู้ซื้อขายเป็นผู้ที่เราเรียกว่ามีความรู้ มีความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการ หรือสิ่งที่อยากจะซื้อจะขายเข้าไป ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำนักงานอยากจะพัฒนาขึ้นมา ก็คือเรื่องของ Empower อาจจะเป็นเรื่องการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เท่าเทียมกัน เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจลงทุนได้ขณะที่ในอีกฝั่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทาง ก.ล.ต. เองก็อยากให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ มีลักษณะของ วัฒนธรรมในเรื่องของการ Putting invester first คือหากประกอบธุรกิจอะไรขึ้นมา ให้คิดถึงผู้ลงทุนเป็นหลัก ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนเป็นต้นอย่างไรก็ตาม ด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเองมีพัฒนาการที่ค่อนข้างรวดเร็วเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำนักงาน ก.ล.ต. เองก็จะมีความเป็นห่วงผู้ซื้อขายว่าจะมีองค์ความรู้เท่าทันหรือไม่ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงอยากจะให้ผู้ให้บริการ เอาใจใส่ในเรื่องของสินค้าและบริการอาจจะเรื่องของการคัดกรองสินค้าต่างๆ ที่มีคุณภาพนำมาให้บริการกับผู้ลงทุน รวมถึงว่าเป็นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ลงทุน มีเงื่อนไข การกำหนดเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน เพื่อให้เกิดการเติบโตไปด้วยกันต้องบอกว่า ผู้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันประเทศไทยมีตัวกฎหมายเฉพาะขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นพวกพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ เรียกสั้นๆว่าเป็น พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ตรงกฎหมายฉบับนี้ก็จะให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือให้อำนาจ ก.ล.ต. ในการพัฒนาส่งเสริม รวมถึงการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยทั้งนี้ เป็นหน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ในการออกหลักเกณฑ์ กติกาและ เงื่อนไขต่างๆ ในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจมีมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนในหลายๆเรื่องนอกจากนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่ฝากไว้จะได้รับการดูแลอย่างดี ไม่มีการโกงเกิดขึ้นมา หรือว่าอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเนื่องจากพวกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ จะเป็นการให้บริการโดยผ่านทางระบบไอทีดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการต่างๆมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยในเรื่องของ Cyber Securityสำหรับวิธีการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จะบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลาน้คือตั้งแต่เรื่องที่ผู้คนสนใจจะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจก่อน ซึ่งจะช่วยพิจารณาว่าบุคคลที่สนใจที่เข้ามาประกอบธุรกิจนี้ มีระบบงานที่เหมาะสมเพียงพอ ดูในเรื่องเงินทุนของเขาเช่นเดียวกันว่าเขามีเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเรื่องสุดท้ายคือมีบุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติ แล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแรก ที่ ก.ล.ต. จะดูแล ถัดมาพอได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ก็จะกำกับดูแลในเรื่องของการประกอบธุรกิจแบบ ongoing หรือ ต่อเนื่องไป ตรงนี้จะมีหลักเกณฑ์หลายเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักเกณฑ์ในเรื่องการทำความรู้จักลูกค้า หลักเกณฑ์ในการเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงทางด้านiT Security หรือว่าเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการบริหารจัดการ Conflict of interest ต่างๆอีกทั้งจะมีหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ อย่างเช่นถ้าคนที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขาย ทาง ก.ล.ต. ก็จะกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการคัดกรองสินค้าเพื่อนำมาให้บริการว่าสินค้านั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นสินค้าที่หลอกลวง แล้วก็มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินอกจากนี้ ถ้าเป็นการประกอบธุรกิจประเภทอื่นเช่นการเป็นนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลก็จะประมวลในหลักเดียวกัน คือจะต้องบริการที่มี Duty Of Best Execution คือต้องหาราคาที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อขาย พร้อมเข้าไปตรวจสอบ เพื่อมั่นใจว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรงนั้นหรือไม่อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องการที่จะออกจากตัวธุรกิจตัวนี้ขึ้นมา ก.ล.ต. เองก็จะมีเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยการให้ผู้ประกอบกิจการมีการส่งคืนทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ ถ้าเรียกง่ายๆก็คือ Smooth Exit หลังจากนั้นจึงจะปิดกิจการ และ คืนใบอนุญาตสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนตัว ซึ่งเป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้อยู่ที่การนำเสนอคุณสมบัติด้าน อยากให้การทำธุรกรรมในโลกเป็นโลกที่เสรี ไม่มีตัวกลางขึ้นมา หรือในต่างประเทศนิยามว่า Democratizing of financial service แต่ว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่า จริงๆ แล้วคนที่ให้บริการ กับคนที่ใช้บริการ จะมีข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ซึ่งแน่นอนว่า คนที่ให้บริการย่อมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบริการของตนเอง ขณะที่มาใช้บริการอาจจะไม่มีความรู้เทียบเท่ากับผู้ให้บริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางกฎกติกาต่างๆขึ้นมา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสขึ้นมา และขจัดหรือพยายามที่จะลดช่องว่างของความรู้ เรื่องของข้อมูลต่างๆ ให้ทั้งสองฝั่งที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดดังนั้น ความเห็นส่วนตัวถึงแม้จะมี blockchain technology เองก็ตาม แล้ว blockchainนี้กำลังนำเสนอว่าเป็นเสรี ไร้ตัวกลางขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันคิดว่ายังมีความจำเป็นอยู่ที่ต้องมีการกำหนดกติกาเพื่อสร้างความเป็นธรรมขึ้นมา ต้องมีหน่วยงานดูแลเรื่องกติกาตรงนี้ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบกับผู้ซื้อขายอีกฝั่งที่อาจมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อขายอยู่ในอุตสาหกรรมหรือเข้ามาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลขณะรองลงมาคือสินทรัพย์ดิจิตอลจะมีหลายอย่าง ส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกcryptocurrency เองอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงมาก เช่น วันนี้ราคาจะเพิ่มขึ้น 30% มาถัดไปอาจจะลดลงไป 50% เลยก็ได้ ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้นถ้าจะเข้ามาซื้อขายตรงนี้ก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าอาจมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อน ซึ่งเป็นเงินที่มีจำนวนเยอะมากทีเดียว ดังนั้นเงินที่เอามาลงทุนในตรงนี้ ควรจะเป็นเงินที่มีลักษณะเป็นเงินเย็น ไม่ใช่เป็นเงินร้อน ไม่ควรไปกู้ยืมใครมาลงทุน และต้องพร้อมมั่นใจว่าเราเสียสูญเสียเงินลงทุนตรงนี้ไป จะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน คนอื่นหรือคนรอบข้างเดือดร้อน และการลงทุนในตัวสินทรัพย์ดิจิทัลยังต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยทั่วไปทั้งนี้ อาจมีของเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น smart contract