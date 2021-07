‘เมเจอร์ฯ’ เสิร์ฟครบวงจรเข้าใจ-ห่วงใย-ใส่ใจ-ดูแลลูกบ้านช่วงล็อกดาวน์

เมเจอร์ฯ เข้าใจถึงความยากลำบากในสถาน การณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 หลังจากภาครัฐประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ส่งผลให้การใช้ชีวิตรูปแบบวิถีใหม่จะต้องปรับตัวขึ้นรายงานข่าวจากบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences) รายงานว่า เมเจอร์ฯ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกบ้านเป็นสำคัญ จึงรวบรวมนำสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตในทุกมิติสำหรับลูกบ้านเมเจอร์ฯ โดยเฉพาะ ภายใต้แคมเปญ ‘WE’VE GOT YOUR BACK’ เพื่ออยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดๆ เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันภายใต้การดูแลลูกบ้าน เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มุ่งหวังให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในช่วงล็อกดาวน์ที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงได้คัดสรรสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านและสัตว์เลี้ยงทั้ง 4 มิติ ดังนี้•ใส่ใจ…เรื่องอาหาร (Food and Delivery) คัดสรรอาหารจากร้านดัง อยู่บ้านก็อิ่มอร่อยได้ทุกเมนูทั้งคาวและหวาน พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15%* เช่น ร้านทะเลโยนบก รวมเมนูเซ็ตทะเลซ่ามาให้ลิ้มลอง รวมถึงเมนูอาหารนานาชาติจากร้าน DAI LOU ไต่ โหล อาหารจีนระดับ MICHELIN Guide Thailand ด้วยบริการ Takeaway และ Delivery อร่อยครบจบในร้านเดียว ร้าน Sati Handcraft ที่มีทั้งเมนูอาหาร เบเกอรี และเครื่องดื่ม หรือจะเลือกบริการสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่าน Hungry Hub แอป ที่รวมดีลร้านอาหารสุดคุ้มไว้มากมาย เป็นต้น•ดูแล…สุขภาพอนามัย (Health & Wellness) รวมบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพต่างๆ มอบส่วนลดสูงสุด 62%* เช่น Doctor Anywhere ผู้ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางวิดีโอคอล รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ ตรวจเชื้อโควิด-19 ถึงที่คอนโดฯ ในราคาพิเศษ หรือบริการจากโรงพยาบาลกรุงเทพ มอบแพกเกจตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) รวมถึงประกันจากทิพยประกันภัย ที่มอบความคุ้มค่าที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ เป็นต้น• ห่วงใย…สัตว์เลี้ยง (Pets) รวบรวมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์ที่อาศัยอยู่ในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ มอบส่วนลดสูงสุด 50%* เช่น บริการจัดส่งอาหารคลีน เนื้อสัตว์เกรดพรีเมียมสำหรับสัตว์เลี้ยงฟรี โดยไม่มีขั้นต่ำ จากร้าน Holi & Co ผ่านช่องทางออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงจากร้าน Hana Pet และหมีเทสต์ (MheeTaste)และเพื่อความสะดวกในการเดินทางนำสัตว์เลี้ยงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ด้วยบริการ Pet Taxi รับส่งสัตว์เลี้ยงระหว่างโครงการถึงโรงพยาบาล หรือบริการสำหรับฝากสัตว์เลี้ยงรายวันที่ Cat and Dog Hoteru เป็นต้น• เข้าใจ...ความต้องการทุกเรื่องบริการ (Services) มอบส่วนลดสูงสุด 20%* สำหรับการให้บริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต เช่น บริการฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย ได้ถึง 99.99% จาก Beneat บริการแม่บ้านออนไลน์คุณภาพ ทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อและกำจัดไรฝุ่น จาก Roys Vesta อยู่บ้านอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับบริการเดลิเวอรีจากซูเปอร์มาร์เกตออนไลน์จาก Happy Fresh หรือบริการขนส่งจาก Lalamove ที่สะดวกและรวดเร็วทันใจ เป็นต้นเพื่อรณรงค์ให้ลูกบ้านอยู่บ้านปลอดภัยการ์ดไม่ตก ทางบริษัทฯ จะเดินหน้าคัดสรรร้านค้าและบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษให้ลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของลูกบ้านในทุกช่วงวิกฤต