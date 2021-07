เปิดโผหุ้น 8 กลุ่มเสี่ยงล็อกดาวน์ AAV-ERW-KBANK หนักสุด

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่า วันนี้ กระทรวงสาธารณะสุขจะมีการเสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. พิจารณามาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด การห้ามออกเคหะสถาน (ออกเท่าที่จำเป็น เช่น ออกไปพบแพทย์ ไปฉีดวัคซีน หรือซื้ออาหาร) ปิดสถานที่เสี่ยง (ยกเว้นตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต) work from home ขั้นสูงสุด 14 วัน และปิดพื้นที่เสี่ยง กทม.และปริมณฑล รวม 6 จังหวัด 14 วันโดยข้อเสนอดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นไทย จากการออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ซึ่งวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 9 พันราย และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อาจเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นคนต่อวันในสัปดาห์หน้า ดังนั้น มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็นลบส่วนใหญ่กับหลายธุรกิจทั้งนี้ มาตรการรอบนี้มีความเข้มงวดน้อยกว่าช่วง เม.ย.63 ที่มีการล็อคดาวน์ เพราะมาตรการที่จะเกิดขึ้นครอบคลุมแค่ 6 จังหวัด จากรอบก่อนที่ครอบคลุมทั้งประเทศ และไม่มีการปิดห้างฯแต่เป็นการจำกัดเวลาเปิด-ปิดแทนเราประเมินว่าหุ้นที่จะมีโอกาส Underperform มากสุด ได้แก่ AAV จากจำนวนผู้โดยสารจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด ซึ่งเดิมเริ่มมีความหวังจะเริ่มฟื้นตัว, ERW การท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวช้ากว่าเดิม และ KBANK มีสินเชื่อเที่ยวกับภาคการท่องเที่ยวและ SME ที่จะได้รับผลกระทบมากสุดส่วนหุ้นที่จะได้รับผลบวกจากมาตรการดังกล่าว และมีโอกาส Outperform มากสุด ได้แก่ BCH จากการเป็นหนึ่งใน รพ. หลักในการรักษาผู้ป่วยโควิดใน กทม. และ ปริมณฑล มากสุด และ COM7 จากการขายสินค้า IT สำหรับ work from home เพิ่มมากขึ้น( - ) Sector/หุ้น ที่คาดว่าจะ Underperform มากสุด ได้แก่1) Aviation: AAV - BA - AOT2) Tourism: ERW - CENTEL - MINT3) Bank: KBANK - SCB4) Commerce: CRC - BJC5) Industrial estate: AMATA - WHA6) Ground transportation: BEM - BTS7) Energy: TOP - SPRC - ESSO - BCP - IRPC - PTG - OR😎 Others: SPA - MAJOR( + ) Sector/หุ้น ที่คาดว่าจะ Outperform มากสุด ได้แก่1) Healthcare: BCH - CHG - EKH - THG2) IT Distributor: COM7 - SYNEX - SIS3) Others: MEGAนายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN เปิดเผยว่า บริษัทปรับลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทำได้ 2,333 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าจะเติบโตราว 15-20% เนื่องจากได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศระลอกใหม่ ซึ่งทำให้ภาครัฐออกประกาศใช้มาตรควบคุมโควิด 10 จังหวัด โดยการห้ามลูกค้านั่งรับประทานในร้านอาหาร จึงส่งผลให้บริษัทเหลือช่องทางการขายผ่านรูปแบบการซื้อกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่เท่านั้นขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการปิดร้านชั่วคราว เพราะการบริหารจัดการด้านต้นทุน อาทิ ค่าเช่าพื้นที่และค่าแรงพนักงานค่อนข้างจะทำได้ยากลำบากในสภาวะแบบนี้นายบุญยง กล่าวเขากล่าวว่า ตอนนี้การบริหารบริษัทต้องเน้นเรื่องการรักษาสภาพคล่องและการควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพื่อให้ประคองธุรกิจเอาไว้ก่อน หลังจากปัจจุบันบริษัทเหลือกระแสเงินสดประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับการดำเนินกิจการได้ 2 เดือน หากมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม แต่ถ้าระยะเวลาล็อกดาวน์ลากยาวเกินกว่า 3 เดือน บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องกู้เพิ่ม อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็มีหลายสถาบันการเงินที่เปิดวงเงินให้บริษัทเบิกใช้ได้ในยามจำเป็นส่วนแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังยังต้องรอดูสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไร โดยทิศทางในช่วงไตรมาส 3/64 อาจยังได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และจำนวนผู้ติดเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ ซึ่งยังต้องติดตามอีกที แต่ในช่วงไตรมาส 4/64 คาดว่าภาพรวมจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้บ้าง เพราะตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องการกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้ออาจลดน้อยลงและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZEN กล่าว