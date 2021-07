พรีบิลท์รับมือโควิด-19 เข้ม ลุยซื้อวัคซีนฉีดให้คนงาน วอนทบทวนปิดแคมป์คนงาน

พรีบิลท์ รับมือโควิด-19 เข้ม! จัดหาวัคซีนฉีดให้พนักงานและคนงานทุกคน พร้อมออกมาตรการเข้มงวดภายในสำนักงานและแคมป์คนงานก่อสร้าง สร้างความมั่นใจให้คนทำงานและลูกค้าปลอดภัย แนะรัฐเร่งระดมฉีดวัคซีนให้คนงานก่อสร้างทั่ว กทม. และปริมณฑลกว่า 200,000 คน พร้อมวอนรัฐทบทวนคำสั่ง เปิดแคมป์อนุญาตให้คนงานที่ฉีดวัคซีนแล้วกลับมาทำงานต่อได้ หลังกระทบเศรษฐกิจวงกว้าง คนงานขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว โครงการก่อสร้างภาครัฐ-เอกชนล่าช้าดันต้นทุนเพิ่ม ขณะที่โครงการบ้าน “พิมนารา” ศรีนครินทร์ผลตอบรับดีกับบ้าน JAPANDI STYLE ลูกค้าให้ความสนใจขอเข้าชมโครงการที่จะเปิดให้เยี่ยมชมและเปิดขายเร็วๆ นี้

ป้องกันพนักงานและคนงานก่อสร้างทุกแคมป์งานก่อสร้างของบริษัทที่มีจำนวนรวมกันกว่า 1,400 คน และคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอีก 1,500 คน





โดยล่าสุดบริษัทได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ได้แล้ว 1,600 โดส

แต่ผลจากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีคำสั่งประกาศให้ปิดแคมป์โครงการก่อสร้างทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีอยู่กว่า 400 แห่ง และมีคนงานรวมกันมากกว่า 200,000 คนนั้น

ตนจึงขอเรียกร้องและวิงวอนให้รัฐบาลเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้คนงานก่อสร้างอย่างเร่งด่วนที่สุดในระหว่างที่ปิดแคมป์โครงการก่อสร้างนี้

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PRE-BUILT) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแล และและได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรคอีกส่วนหนึ่งเพื่อฉีดให้พนักงานและคนงานในแคมป์งานก่อสร้างทั้งคนไทยและคนงานต่างด้าวทั้งหมด รวมทั้งออกมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทีมงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัยและสบายใจขณะเดียวกัน ลูกค้าก็มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งยังคงมีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการพรรณนา บ้านเดี่ยวไฮเอนด์ ย่านพุทธมณฑลสาย 3 และโครงการพิมนารา (PIMNARA) บ้านภายใต้แนวคิด ‘Less For More Living’ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ 2 ของบริษัท ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคา 5.99-7 ล้านบาท บนทำเลถนนศรีนครินทร์ โดยหลังจากที่เริ่มออกสื่อผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมากนายวิโรจน์ กล่าวว่าได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง ทั้งคนงานที่ขาดรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว กระทบต่อกำลังซื้อ และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจในชุมชนรอบแคมป์คนงานทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเศรษฐกิจในภาพใหญ่นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและระยะเวลาที่ต้องล่าช้าออกไปด้วย ที่สำคัญการหยุดชะงักงานก่อสร้างยังอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการทำงานด้วย เพราะงานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องจะหยุดหรือทิ้งไว้นานไม่ได้ เช่น นั่งร้าน หรือระบบเสาค้ำยันที่สร้างไว้ชั่วคราว การทิ้งไว้นานๆ จะเกิดความเสียหาย และมีผลต่อความปลอดภัยนายวิโรจน์ กล่าวต่อว่าและหากไซต์งานก่อสร้างหรือแคมป์คนงานใดมีการจัดฉีดวัคซีนให้คนงานเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแล้ว และมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ก็ควรจะพิจารณาอนุญาตให้คนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว กลับเข้ามาทำงานก่อสร้างต่อได้ หรือหากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างได้แล้ว ขอให้ ศบค.พิจารณาทบทวนคำสั่ง โดยอนุญาตให้กลับมาเปิดแคมป์คนงานก่อสร้างได้เร็วขึ้น หรือเร็วกว่าคำสั่งปิดที่กำหนด 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากไปกว่านี้ และเพื่อให้คนงานกลับมาทำงานหาเลี้ยงชีพได้เร็วขึ้น ขณะที่โครงการก่อสร้างทั้งของภาครัฐและเอกชนจะเสียหายน้อยลง"ด้วยมาตรการเชิงรุกของบริษัท ทั้งการลงทุนจัดหาจัดซื้อวัคซีนฉีดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปัจจุบันฉีดไปได้มากกว่าครึ่งแล้ว และกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและเข้มข้น ทั้งในออฟฟิศและแคมป์คนงานก่อสร้าง จนสามารถมั่นใจได้ว่า ควบคุมความปลอดภัยให้พนักงานในแคมป์คนงานของบริษัทได้ จึงอยากวิงวอนขอให้ภาครัฐทบทวนคำสั่งและอนุญาตเปิดแคมป์คนงานให้กลับมาทำงานต่อได้ โดยอาจพิจารณาแคมป์คนงานแต่ละแห่งที่มีความพร้อมก่อน เพราะขณะนี้ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบและความเสียหาย"นายวิโรจน์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการพิมนารา (PIMNARA) บ้านภายใต้แนวคิด ‘Less For More Living’ บ้านโครงการที่ 2 ของบริษัทซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคา 5.99-7 ล้านบาท บนทำเลถนนศรีนครินทร์ โดยหลังจากที่เริ่มออกสื่อ ผลปรากฏว่าโครงการพิมนาราได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้า ทั้งความชื่นชอบในแบบบ้าน และรูปแบบโครงการที่เป็น JAPANDI STYLE ไม่ว่าจะเป็น Bath Tub ในห้องน้ำ Master เฉลียงยกพื้นข้างบ้าน รวมถึง LDK Function มีลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโครงการ และลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโครงการจำนวนมาก โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลูกค้าเข้ามาชมโครงการ และเปิดขายได้ภายในเร็วๆ นี้