เอพี เตรียมส่งมอบ‘LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์’ คอนโดพร้อมอยู่ล่าสุดมูลค่า 6,500 ลบ.

บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ทำเลศักยภาพ หนุนตลาดคอนโดฯ ยังมีความคึกคัก "เอพี ไทยแลนด์" เผยมีสัญญาณบวกลูกค้าพร้อมรับโอนห้องชุด ‘LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์’ โครงการร่วมทุนกับญี่ปุ่น มูลค่า 6,500 ล้านบาท แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางห้าแยกลาดพร้าว ชูครั้งแรกของการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยใจกลางเมือง ภายใต้แนวคิด ‘Live Your Adventurous Spirit’ ที่สุดของที่สุดในทุกมิติ ขณะที่ราคาที่ดินโซนดังกล่าวปรับขึ้นมาอยู่ระดับ 3-4 แสนบาทต่อตารางวา ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา

โดยเรามั่นใจว่าทั้งความตั้งใจในการพัฒนา LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ ที่โดดเด่นทั้งคุณภาพและความเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการเป็นต้นแบบลักชัวรีคอนเซ็ปต์คอนโด แห่งแรกและแห่งเดียวในย่านลาดพร้าว ที่ผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเข้ากับการใช้ชีวิตใจกลางเมือง ตอบโจทย์อินไซต์ลูกค้าได้ครบทุกมิติ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในการรับรองลูกค้า จะทำให้เราได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเข้าตรวจรับโอนห้องชุด และลูกค้าใหม่เยี่ยมชมสเปซจริง วิวจริงอย่างแน่นอน

"ลูกค้าต่างชาติในพอร์ตใหญ่จะเป็นชาวฮ่องกง โดยจะเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ ซึ่งเอพีได้รับสัญญาณบวกจากลูกค้าที่ตอบรับนัดหมายเข้าตรวจรับห้องชุดในเฟสแรก และคาดว่าจะโอนจำนวนดังกล่าวได้ทั้งหมดภายในปีนี้ ส่วนยอดขายที่เหลือประมาณ 30% คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ในปีนี้เช่นกัน

แต่มองหาเรื่องราว ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ จากพื้นที่พักอาศัยในคอนโดฯใจกลางเมืองที่จะสามารถเอ็มเพาเวอร์เป็นพลังต่อยอดให้เกิดการสร้างสรรค์ไอเดีย ทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน จึงนำมาสู่การดีไซน์ภายใต้แนวคิด ‘Live Your Adventurous Spirit’ ผสานความลักชัวรีเข้ากับแรงบันดาลใจการผจญภัยพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ในคอนโดใจกลางเมืองที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ตอบโจทย์คนเมืองที่โหยหาการผจญภัยและการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติใจกลางเมือง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP กล่าวถึงทำเลห้าแยกลาดพร้าวในปัจจุบันว่า ราคาที่ดินในปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงตามศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคที่มากขึ้น ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว และอาคารสำนักงานใหม่ๆ แลมี 3 สวนขนาดใหญ่ คือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นมาที่ 3-4 แสนบาท/ตารางวา จาก 2-3 แสนบาต่อตารางวา และด้วยเป็นทำเลที่มีโอกาสเติบโตสูง อยู่โลเกชันที่เชื่อมการเดินทางได้สะดวก จึงมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมากประมาณ 10 โครงการ ส่งผลให้การแข่งขันในย่านลาดพร้าว-รัชโยธินสูงพอสมควรนอกจากนี้ช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 1.2 แสนบาท/ตารางเมตร (ตร.ม.)มีผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital Gain) ที่ 4-5% ถือเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นสินทรัพย์เก็บไว้ได้ในระยะยาวสำหรับความคืบหน้าโครงการ(LIFE LADPRAO VALLEY) ซึ่งเป็นคอนโดฯ ร่วมทุนโครงการที่ 13 ระหว่าง AP กับพันธมิตรญี่ปุ่น มิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) และเป็นโครงการที่ 2 ในย่านลาดพร้าว บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พัฒนาในรูปแบบของคอนโดมิเนียมสูง 44 ชั้น 1 อาคาร ขนาดตั้งแต่ 28.80-66.50 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 5.19-11 ล้านบาท หรือราคาเริ่มต้น 149,000 บาท/ตร.ม. จำนวน 1,140 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 6,500 ล้านบาท โดยได้เปิดพรีเซลครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ปัจจุบันทำยอดขายได้แล้ว 70% โดยลูกค้าสัดส่วน 90% เป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และที่เหลือเป็นการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาว ซึ่งเป็นคนไทยประมาณ 80% และชาวต่างชาติ 20%ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย ซึ่งแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่ใช้วิธีการมอบอำนาจผ่านสถานกงสุลของแต่ละประเทศ เพื่อให้ตัวแทนขายเข้ามาดำเนินการแทน ส่วนด้านการขายก็ไม่มีปัญหา เรามีแพลตฟอร์มใหม่ที่เห็นห้องตัวอย่างเสมือนจริง ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เช่นกัน"ผู้อำนวยการอาวุโส เอพี ดีไซน์ แล็บ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความพิเศษของ LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ ไม่ได้เป็นเพียงลักชัวรีคอนโดที่ตั้งอยู่บนแลนด์มาร์กที่ดีที่สุดบนห้าแยกลาดพร้าวเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน โดยเอพี ดีไซน์ แล็บ ได้ศึกษาและถอดรหัสอินไซต์การใช้ชีวิตจริงของลูกค้ากลุ่ม WORLD EXPLORER ที่มีไลฟ์สไตล์ลักชัวรีแอดเวนเจอร์ ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนเมืองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งคีย์สำคัญที่ลูกค้ามองหา ไม่เพียงการอยู่อาศัยในลักชัวรีคอนโดทั่วไปLIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ เต็มอิ่มด้วยพื้นที่ส่วนกลางแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ผสานแรงบันดาลใจจากพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ เริ่มต้นจาก The Valley Passage พื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นตั้งแต่ทางเข้าที่ทอดยาวไปสู่อาคาร เสมือนปราการแห่งหุบเขาที่เขียวชอุ่ม พร้อมแรงบันดาลใจจาก Antelope Canyon มาใช้ในการดีไซน์ทางสถาปัตย์อาคาร ประดุจเหลี่ยมมุมของหุบเขาที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางลาดพร้าว Valley Breeze ส่วนต้อนรับแบบ semi - outdoor ที่ออกแบบให้เป็นช่องลมหุบเขาธรรมชาติ โดยเลือกใช้วัสดุลายหินสีเทาอ่อนนำมาจัดเรียงลายใหม่ ให้เกิดแพตเทิร์นที่สวยงาม และสูงโปร่ง ก่อนจะเข้าสู่ความลักชัวรีของ The Canyon Lobby ส่วนรับรองด้านใน ที่เตรียมสเปซฟังก์ชันพร้อมสนับสนุนการใช้งาน และการ Work from Home ของผู้อาศัยยุคใหม่ด้วย Living Area ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับนวัตกรรมดีไซน์ได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ ยังจัดเต็มด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่รวมทุกประสบการณ์ให้ผู้อยู่อาศัยได้อย่างไม่ซ้ำ ตอบไลฟ์สไตล์ลักชัวรีแอดเวนเจอร์ แบบ Triple Facilities เริ่มด้วย(1) The Avalon พื้นที่สวนแบบเล่นระดับพร้อมสระว่ายน้ำในพื้นที่ชั้น 6 สร้างประสบการณ์การใช้พื้นที่ส่วนกลางรูปแบบใหม่ด้วยดีไซน์ภายใต้แนวคิด Privacy in Public Space การมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดแม้จะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง(2) การผจญภัยในชั้น rooftop (ชั้น 44) Rock Canyon ผาจำลองสำหรับคนเมืองสายเอ็กซ์ตรีมที่สามารถปืนป่ายได้ถึง 3 ระดับความท้าทาย Skywalk Circuit ทางเดินทอดยาวท่ามกลางต้นไม้ใหญ่สู่ชั้นสูงสุดของอาคาร เอาใจสายเทรคกิ้งสู่การพิชิตยอดเขา Valley สระว่ายน้ำที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่าง Aqua Valley ที่สุดใน ทุกมิติด้วย Grotto Pool พร้อม Hydro Active Pool สระว่ายน้ำพร้อม Hydro Exercise Space และ Hydro Workout Equipment เครื่องออกกำลังกายภายใต้แนวคิดวารีบำบัด ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ พร้อมเพิ่มประสบการณ์ของการออกกำลังกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึง Vertico Gym ฟิตเนสสำหรับสายออกกำลังกายด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 160 ตารางเมตร พร้อมกระจกบานกว้างเปิดมุมมองวิวสูงของลาดพร้าว และ Active Court ตอบเทรนด์ CrossFitและ (3) Grand Valley Bay (Mezzanine Floor) โดดเด่นด้วย Crystal Alley สระว่ายน้ำพื้นกระจกใสบนชั้นสูงสุดที่มอบประสบการณ์และมุมมองใหม่ใต้สายน้ำ พร้อมด้วย Elevated Lap Pool ยาว 35 เมตร เปิดประสบการณ์ความผ่อนคลายบนพื้นน้ำที่เสมือนยื่นลอยอยู่บนอากาศ รับวิวได้ 360 องศา และ Module Lounge ให้นั่งคุยกันได้ในวันพักผ่อนสบายๆ พร้อมชมวิวสวนจตุจักรแบบพาโนรามา เป็นต้น"เอพี ไทยแลนด์ เราไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นเอ็มเพาเวอร์การใช้ชีวิตของคนเมือง ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย โดย LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ ลักชัวรีคอนโดพร้อมอยู่ล่าสุด บนทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในย่าน ติดเซ็นทรัลลาดพร้าวเพียงไม่กี่ก้าว เชื่อมต่อได้ถึง 2 สถานี ทั้ง BTS ห้าแยกลาดพร้าว และ MRT พหลโยธิน พร้อมการปลดล็อกความกังวลใจในการอยู่อาศัยร่วมกันในวิถีใหม่ด้วยประสบการณ์ลดการสัมผัสในพื้นที่ส่วนกลาง (Touchless Journey) และ SMART WORLD แพลตฟอร์มบริหารคุณภาพชีวิตหลังการเข้าอยู่อาศัย ที่จะเป็นผู้ช่วยที่ส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตประจำวันมีความคล่องตัวและสะดวกสบายสูงสุด ในดีลแพกเกจราคาพิเศษช่วงเปิดตึก ห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 35 ตารางเมตร เริ่ม 5.19 ล้านบาท นับเป็นดีลที่คุ้มค่าในการตัดสินใจเป็นเจ้าของในช่วงเวลานี้" นายประจักษ์ กล่าวสรุป