VELO คริปโตฝีมือคนไทย เปิดตัว 13 บริษัทพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ทั่วเอเชีย พร้อมเทรดแล้ววันนี้ที่ Bitazza

VELO สกุลเงินดิจิทัล ฝีมือคนไทยที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดตอนนี้ เป็นคริปโตฯด้าน Blockchain ที่จะมาปฎิวัติวงการการเงิน ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจไทยอย่าง คุณ ชัชวาลย์ เจียรวนนท์เจ้าของนิตยสารระดับโลกอย่าง “Fortune Magazine” เป็นผู้ก่อตั้ง และยังได้ Jed McCaleb ที่เป็น Co-founder ของ Stellar มาเป็นที่ปรึกษาอีกด้วยVELO Protocol คือระบบทางการเงินที่จะมาช่วยให้การเคลื่อนย้ายหรือโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ผ่านหลายตัวกลาง ทำให้ต้นทุนในการโอนเงิน ถูกลง สะดวกขึ้น และเร็วขึ้น และยังมองว่าระบบ Velo Protocol จะเป็นระบบการเงินแห่งโลกอนาคต ให้ทุกอย่างง่าย และเร็ว เหมือนกับสโลแกนโดยปกติแล้วการโอนเงินข้ามพรมแดน จะใช้ “Trust” ความเชื่อใจ และ “Collateral” สินทรัพย์ค้ำประกัน โดยผ่านตัวกลางเช่น ธนาคาร เพราะTrust สูง (ความน่าเชื่อถือสูง)ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ถ้าเวลาเราเองจะโอนเงินไทยไปญี่ปุ่นเราจำเป็นจะต้องเลือกตัวกลางที่น่าเชื่อถือ (Trust) แล้วโอนเงินให้ตัวกลางนั้นเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral) ก่อนที่ตัวกลางที่เราเชื่อจะส่งต่อเงินไปจุดหมายซึ่งการจะโอนจากธนาคาร A ในไทยไปธนาคาร B ที่ญี่ปุ่น โดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถโอนเงินไทยไปเงินเยนแล้วส่งไปที่ญี่ปุ่นแบบตรงๆได้หลักการในระบบการเงินปกติคือ จะต้องแปลงสกุลเงินไทย เป็นเงินดอลลาร์ แล้วค่อยแปลงเงินดอลลาร์ ไปเป็นเงินเยน จากนั้นถึงจะส่งเงินไทยไปธนาคารที่ญี่ปุ่น ซึ่งผ่านตัวกลางเยอะ ทำให้ใช้เวลานาน และทำให้เกิดต้นทุนที่สูงมากซึ่งนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไม Velo Protocol ถึงมาแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้การจะทำให้การโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นไปได้นั้นจะต้องสร้าง คลังสินทรัพย์ (Liquidity Pool) ที่มีหลากหลายสกุลเงิน และมีจำนวนเงินที่มากพอ เพื่อให้คนที่ใช้สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ง่ายเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายที่น่าเชื่อถือและมีการลงสินทรัพย์ที่มากพอให้เคลื่อนไหวได้ง่าย โดย Velo Protocol ปัจจุบันมี 13 บริษัทระดับโลกที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ( โดยพาร์ทเนอร์ทั้ง 13 บริษัท จะมีรายชื่อดังนี้ 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2. Hanwha Group 3. Stellar network 4. Seven Bank, Ltd. 5. UOB Venture Management Private Limited 6. บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 7.HashKey Group 8.Signum Capital Pte. Ltd. 9. DU CAPITAL PTE. LTD. 10.Inception Technology Co., Ltd. 11. SEBA Bank 12. Kyber Network 13. Everest Ventures Group)หลาย ๆ ท่าน อาทิ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ , คุณตฤบดี อรุณานนท์ชัย (ผู้ก่อตั้งบริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด(มหาชน)) เป็นต้น และยังมีที่ปรึกษาที่อยู่ในธุรกิจด้านการเงินระดับนานาชาตินอกจากเรื่องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่หลากหลาย ในระบบของ Velo ก็สามารถเปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบอื่นได้อีกด้วยนอกจากนี้ภายใต้บริษัท Velo Labs จำกัด จะประกอบด้วยบริษัทที่เป็น Backend Implementor อยู่ ซึ่งจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีของ Velo Protocol ไปใช้ในธุรกิจจริงๆได้ ซึ่งนั่นก็คือ บริษัท Lightnet จำกัด และบริษัท Inception จำกัดซึ่งบริษัท Inception จะนำเทคโนโลยีของ Velo Protocol ไปแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม Underbanked ที่ไม่สามารถส่งเงินไปต่างประเทศ ให้สามารถโอนเงินได้อย่างง่ายส่วนบริษัท Lightnet จำกัด จะเป็นผู้สร้างระบบหลังบ้านและเชื่อมต่อ Velo Protocol กับพาร์ทเนอร์ทั้ง 13 บริษัทที่เชื่อมั่นใน Velo Protocol เพื่อใช้ในการทำธุรกิจจริง