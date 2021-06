“กรุงไทย” ยกระดับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน Krungthai NEXT รับยอดจองออนไลน์คึก

เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในหลายด้าน สะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ที่มีการขยายตัวและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดจองซื้อหุ้น "OR" หรือบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ Money Connect by Krungthai ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมีตัวเลขยอดจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 70-80% ซึ่งในอนาคตธนาคารตั้งเป้าหมายเปิดให้ทำธุรกรรมจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ 100%จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ธนาคารจึงพัฒนาระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ Money Connect by Krungthai ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์การลงทุนทุกมิติ โดยปรับระบบเป็นแบบ Single Sign-On เพียงเปิดแอป Krungthai NEXT เลือกฟีเจอร์บริการ และคลิกที่ปุ่ม Money Connect ก็สามารถ Log in เข้าเลือกดูรายการหลักทรัพย์ที่มีการเปิดเสนอขายและสามารถทำรายการจองซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอก Username และ Password เพื่อ Log in ซ้ำ อีกทั้งยังชำระเงินโดยการตัดบัญชีธนาคารได้ทันที ช่วยให้ลูกค้าลงทุนได้ง่ายในทุกขั้นตอน ไม่ต้องส่งใบจองซื้อหรือเอกสารแนบให้แก่ธนาคาร เพียงอัปเดตแอป Krungthai NEXT เวอร์ชันล่าสุดก็สามารถทำรายการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านมือถือได้ง่ายๆ ลดการเดินทาง ลดการติดต่อสาขา และเลี่ยงการสัมผัสเงินสดพร้อมกันนั้น ในวันที่ 11, 14-15 มิถุนายนนี้ ธนาคารจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPALL ด้วยระบบ Money Connect by Krungthai แบบ Single Sign-On ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหุ้น หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) อีกด้วยสำหรับนักลงทุนและประชาชนที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน Krungthai NEXT เพียงดาวน์โหลดแอป Krungthai NEXT และเปิดบัญชีออนไลน์ Krungthai NEXT Savings ก็สามารถเข้าใช้บริการ Money Connect by Krungthai เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ได้ทันที