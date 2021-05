JKN ยกเลิกซื้อหุ้น JKN Global Living ทุ่ม 76 ล้านบาท ซื้อ MNB 60%

บอร์ดไฟเขียวเจเคเอ็น โกลบอลฯ ปรับผังบริษัท ยกเลิกซื้อหุ้น JKN Global Living และให้ JKN Best Life เข้าทำรายการซื้อเฉพาะสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รุกค้าปลีกแทน อีกทั้งซื้อหุ้นเพิ่มทุน "เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ" 557,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 137.20 บาทต่อหุ้น หรือ 76.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทจะถือหุ้น 60% ของ MNB

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีมติรับทราบการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อยของบริษัท จากเดิมชื่อบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด เปลี่ยนเป็นชื่อ บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจจากเดิมให้บริการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล โดยขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลัก เป็นการให้บริการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมกับอนุมัติการยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด จากผู้ถือหุ้น คือ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาทิพย์ น.ส.พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และนางพิสมัย ลิขิตอำนวย โดยเห็นควรให้ JKN Best Life เข้าทำรายการซื้อเฉพาะสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าในสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งหมดจากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN Global Living แทนการเข้าซื้อหุ้น JKN Global Livingทั้งนี้ เนื่องจากบอร์ดพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ JKN Global Living คือ การขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งสินค้าดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด หาก JKN Best Life เข้าทำรายการซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าจากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด แล้ว JKN Best Life จะเป็นเจ้าของสินค้าและเครื่องหมายการค้า โดยจะเป็นผู้สั่งผลิต จัดจำหน่าย ตลอดจนพัฒนาต่อยอดในสินค้าและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตต่อไป โดยไม่ต้องพึ่งพากลุ่ม JKN Global Living ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ JKN Global Livingสำหรับการยกเลิกมติและจัดโครงสร้างใหม่ดังกล่าวเป็นการขจัดการดำเนินงานในลักษณะของรายการเกี่ยวโยงกัน ก่อให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจของ JKN Best Life ได้เป็นอย่างดี และสร้างผลประโยชน์ในภาพรวมให้แก่บริษัทได้ดีกว่าสำหรับสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตที่บริษัทเข้าซื้อนั้น เป็นประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิตในช่วงเดือน ต.ค.63 เป็นต้นมา และโดยส่วนใหญ่มีอายุสินค้าคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยซื้อที่ราคาต้นทุนของสินค้าดังกล่าว บวกร้อยละ 5 ของราคาต้นทุน เป็นจำนวนเงิน 16,800,000 บาท จ่ายชำระครั้งเดียวและเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นราคาตลาด โดยส่วนเพิ่มดังกล่าวเป็นการจ่ายชำระในลักษณะของค่าดำเนินการขณะที่ราคาการซื้อเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นจำนวนเงิน 11,210,000 บาท รวมเป็นราคาในการซื้อสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้า ทั้งสิ้น 28,010,000 บาท โดยคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.64อีกทั้งอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด (MNB) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบบรรจุขวด และให้บริการในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MNB จำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 137.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 76,500,000 บาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นจำนวน 60% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MNB