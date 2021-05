“บิทคอยน์”ดีมานต์พุ่งต่อเนื่อง โอกาสในความเสี่ยง-ปลอดภัยต่ำกว่าทอง

“บิทคอยน์”

“ทองคำ”

ทำให้ราคาเหรียญบิทคอยน์ปรับตัวร่วงลงทันที -12% ไม่เพียงเท่านั้น ยังฉุดราคาเหรียญอื่นๆให้ร่วงตามลงไปด้วยทั้ง Ethereum -6% , Binance Coin -8% , Dogecoin -13% , Cardano -9% และ XRP -13%





บิทคอยน์ควรถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการลงทุนในโลกปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดีไม่น้อยหน้าตลาดหุ้น หรือ ตลาด Forex ที่มีอยู่ แต่ไม่ควรไว้วางใจถือครองในสัดส่วนที่สูงมากในพอร์ตลงทุน และควรมีการกระจายความเสี่ยงสู่การลงทุนอื่นๆ

หลังมีข่าวสนับสนุน หรือเป็นปัจจัยบวกให้ราคา บิทคอยน์หรือ Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงต้นปี จนทำให้นักลงทุนหลายรายกระโดดเข้าไปร่วมวง เพื่อหวังรับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ก็ถึงคราวย่อตัวลงของราคาบิทคอยน์ บ้างแล้ว เมื่อผู้สร้างกระแสอย่าง “Elon Musk” กลับเป็นผู้ทุบราคาสกุลเงินดิจิทัลตัวนี้เสียเองอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการขุดเหมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งเหรียญคริปโตนั้น จะสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโลกในเชิงลบหลายด้าน แต่ Elon Musk ก็ยังคงเชิดชูคริปโตเคอร์เรนซีว่ามีจุดแข็งที่ดีอื่นๆอีกหลายอย่างโดยยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต แต่ที่สำคัญคือต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันทั้งนี้ ไม่มีการรายงานว่า Tesla มีการขายเหรียญบิทคอยน์ ออกไปหรือไม่ โดยบริษัทเองยังคงอ้ำอึ้งว่าจะเปิดให้นำบิทคอยน์ มาซื้อรถยนต์ได้อีกครั้งเมื่อไหร่จากทวิตดังกล่าว ด้านนักลงทุนเหรียญคริปโตทั่วโลกมองว่า การออกมาทวิตของ Elon Musk ในครั้งนี้มีทั้งผลดีและผลเสียต่อวงการคริปโต ฯ แม้ในเชิงสิ่งแวดล้อมที่เขาพูดนั้นจะเป็นความจริง เพราะมีการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์เป็นจำนวนมาก แต่ในอีกด้านนึงขณะที่ Barry Silbert CEO ของ Digital Currency Group (DCG) ได้ออกมาตอบโต้ทวิตของ Elon Musk ว่าจะยกเลิกการใช้ BTC ในการทำธุรกรรมกับ TESLA และยังบอกด้วยว่าจะหาเหรียญใหม่ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า BTC มาใช้แทน แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ TESLA ได้ซื้อ บิทคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาในแต่ในทางกลับกันก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักลงทุน ซึ่งระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการต่อต้านจุดยืนที่ชัดเจนของ TESLA ในการจัดการเรื่องการปล่อยมลพิษทั่วโลกและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จนถูกนำไปโยงว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่กดดันให้ Elon Musk ยอมกลับลำในเรื่องนี้ปัจจุบัน แทบกล่าวได้ว่าโดยพบว่านักขุดบิทคอยน์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมากที่สุดในโลก หรือคิดเป็นสัดส่วน 75% ของทั้งโลก และมักจะใช้เชื้อเพลิงถ่านหินที่มีราคาถูก มากกว่าเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีราคาแพงกว่า จากการศึกษาพบว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากขุดบิทคอยน์มีขนาดใหญ่เท่ากับหนึ่งในสิบเมืองใหญ่ที่สุดของจีนอย่างไรก็ตามและยังไม่เห็นทิศทางหรือแนวโน้มที่มืดมน เมื่อค่าเงินสำคัญของโลกอย่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แทบไม่ต่างอะไรกับแบงค์กงเต๊กในปัจจุบันจากที่ผ่านมา เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี2563 แม้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยังคงมีบทบาทเป็น Safe Haven ที่สำคัญอีกครั้งเหมือนในหลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความคลางแคลงใจถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทางการของอเมริกายังคงมั่นใจในสถานภาพของเงินดอลลาร์ของตัวเอง จึงได้พิมพ์เงินเข้าสู่ระบบอย่างมหาศาล เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสกุลเงินใหม่อย่าง สกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency กลับมามีบทบาทมากขึ้นและกลายมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งสกุลเงินหลักของโลกรายใหม่ โดย บิทคอยน์ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ด้วยคุณลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนสกุลเงินอื่นๆ ในโลก นั่นคือ การปราศจากการควบคุมโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง ประกอบกับการที่สหรัฐฯ ปรับลดมูลค่าดอลลาร์ของตัวเองลงผ่านการพิมพ์เงินเพิ่มมหาศาล จึงทำให้นักลงทุนไม่น้อยที่จะเริ่มซื้อและลงทุนใน Bitcoin จนทำให้ราคาของมันปรับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมา และเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ร้อนแรงที่สุดในปีก่อนจากแรกเริ่มในปี 2009 ผู้สร้าง บิทคอยน์ นั้นสร้างมันขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ขณะที่เงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าได้เผชิญปัญหาหนักอยู่ก่อนแล้ว ด้วยปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจ และเมื่อต้องเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิ่งทำให้สหรัฐฯ กู้เงินและพิมพ์เงินเพิ่มอย่างมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตัวเลขหนี้สาธารณะพุ่งไปสูงถึงร้อยละ 67 อีกทั้งปัจจุบัน ทางการสหรัฐ ยังคงยืนกรานที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มทุเลาลงจนทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่อาจคือจุดสิ้นสุดของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อทั่วทั้งโลกเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นดังนั้น แม้การปรับตัวขึ้นของบิทคอยน์รอบนี้อาจเป็นลักษณะฟองสบู่ที่รอวันแตก แต่ปริมาณเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบ Cryptocurrency น่าจะส่งสัญญาณเตือนถึงธนาคารกลางรวมถึงรัฐบาลของทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหรัฐฯเริ่มตระหนักว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อาจไม่ใช่สกุลเงินหลักของโลกที่ใช้เป็นที่การเก็บรักษามูลค่า (Store of Value) หรือเป็นสื่อกลางทางการค้า (Medium of Exchange) ได้ตลอดไปอย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการลงทุนในบิทคอยน์ยังถูกมองว่าอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในมุมมองที่เชื่อว่าบิทคอยน์นั้นไม่มีมูลค่าในตัว ล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่าโดยสำนักงานกำกับตลาดการเงินอังกฤษ (FCA) ระบุว่า ผู้ที่ลงทุนในสกุลเงินคริปโตมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมด ด้วยเพราะปัจจุบันบริษัทบางแห่งกำลังเสนอการลงทุนในรูปสกุลเงินคริปโต หรือปล่อยกู้ หรือให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งถ้าผู้บริโภคเข้าลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ก็อาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ดังนั้นสอดคล้องกับท่าทีของได้เคยกล่าวเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการถือครองบิทคอยน์ว่า ส่วนตัวไม่คิดว่า บิทคอยน์ จะถูกใช้เป็นกลไกในการทำธุรกรรมในวงกว้าง และวิตกเกี่ยวกับการที่ บิทคอยน์ มักถูกใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย จึงอยากเสนอให้รัฐบาลพิจารณาออกกฎระเบียบในการควบคุมการใช้ บิทคอยน์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ถูกใช้ในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานทั่วโลกออกกฎระเบียบควบคุม Bitcoin โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่จะต้องอุดช่องโหว่จากการที่มีผู้ใช้บิทคอยน์ในการฟอกเงิน และทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายล่าสุดมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์การเงินทดสอบความสามารถในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของบิทคอยน์ เทียบกับทองคำ โดยพบว่าผลการศึกษาสนับสนุนความสามารถของทองคำในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับการลงทุนในภาวะวิกฤต (Safe haven) แต่ไม่พบความสามารถในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของ Bitcoin เพราะราคาบิทคอยน์มีแนวโน้มจะเกิดความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงภาวะวิกฤตที่ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อสรุปนี้พบว่าทองคำมีความเหมาะสมกว่า ในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven assets) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในภาวะวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบว่าบิทคอยน์ มีแนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าสินทรัพย์อื่น และมีค่าสหสัมพันธ์ในระดับต่ำกับสินทรัพย์อื่น ๆ (เช่น หุ้น ตราสารหนี้ เป็นต้น) ทำให้บิทคอยน์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในพอร์ตโพลิโอ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน เพราะมีศักยภาพในการลงทุนเพื่อเก็งกำไรและสร้างผลตอบแทนที่สูงไม่เพียงเท่านี้ จากการประมาณค่าสมการพยากรณ์ พบว่าบิทคอยน์มีความสามารถในการพยากรณ์ผลตอบแทนระยะสั้นที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ หากบิทคอยน์จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เป็นอย่างมาก แต่การลงทุนยังมีขณะที่ความสามารถในการพยากรณ์ผลตอบแทนระยะสั้น โดยทั่วไปจะเชื่อมโยงกับภาวะฟองสบู่ เพราะหากฟองสบู่แตก จะนำมาซึ่งผลขาดทุนในระดับสูงมากนอกจากนี้ดังนั้นนักลงทุน ควรมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น หุ้น ทองคำ หรือ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ราคา Bitcoin มีการปรับตัวผันผวนโดยกล่าวว่า การเข้าซื้อบิทคอยน์ในช่วงเวลานี้ หรือตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวในระดับ 20-30% เป็นเรื่องปกติ จึงเชื่อว่าบิทคอยน์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรที่ผู้คนกำลังเริ่มให้การยอมรับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเช่นเดียวกับมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ราคาบิทคอยน์ มีโอกาสจะขยับไปได้ถึง 100,000 เหรียญสหรัฐ ด้วยแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล รวมถึงการที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง จะหนุนให้มูลค่าของบิทคอยน์พุ่งขึ้นไปได้อีกจากข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอมาข้างต้น ทำให้พอสรุปได้ว่าเพื่อรองรับ และหนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นพระเอกตัวจริง ในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven assets) อย่างทองคำ หรือกล่าวได้ว่า “น่าจะมีบิทคอยน์ติดมือเพื่อเพิ่มทางเลือก แต่ไม่ควรทุ่มหมดหน้าตัก แม้วันนี้ TESLA จะไม่เอา แต่ทั่วโลกเขายอมรับแล้ว"