วัยรุ่นหัวร้อน ลั่นหากเร่งพัฒนา Dogecoin ได้ไม่ทันใจ จะเสก Crypto ใหม่ขึ้นมาแทน

ล่าสุด Elon Musk เหมือนวัยรุ่นหัวร้อน หลังจากที่ 2-3 วันก่อนหน้าได้ออกมายอมรับว่าเขาได้เป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังให้กับทีมพัฒนา Dogecoin มานานร่วม 2 ปีแล้ว โดยหลังจากที่เขาออกมายอมรับได้ไม่นาน วันนี้เขาก็ได้ทวิตบอกว่าจะผลักดันให้ Dogecoin สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีก แต่หากว่าทีมพัฒนา Dogecoin ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วให้เพิ่มขึ้นไปอีก 10 เท่า ตามที่เขาต้องการได้ เขาจะสร้างเหรียญ Crypto ใหม่ขึ้นมาเองอย่างไรก็ตามได้มีนักลงทุนถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่สร้างเหรียญ Crypto ขึ้นมาเองเลยละจะมัวรออะไรอยู่ Elon Musk ก็ได้ตอบกลับเขาไปว่า “Only if Doge can’t do it. Big pain in the neck to create another one.” ซึ่งหากทาง Doge ไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้ เขาจะเป็นผู้สร้างเหรียญขึ้นมาเอง แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างไรก็ดีหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าทีมพัฒนา Dogecoin ของ Elon Musk จะสามารถแก้ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าบริการลงตามที่เขาต้องการได้หรือไม่ และ หากไม่สามารถทำได้ เราอาจจะได้เห็น Elon Musk เสกเหรียญ TESLACOIN ของเขาขึ้นมาตามที่ได้ลั่นวาจาไว้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ นักลงทุนต่างเฝ้าภาวนาว่าอย่าทวิตบ่อยเกินไป เพราะปรับพอร์ตไม่ทัน ส่วนกูรูคริปโตก็เหนื่อยไม่น้อยกับการหาเหตุผลมาอธิบายให้สอดรับกับกราฟที่ขึ้นหรือลง ส่วนเม่า.....ก็ได้แต่ร้องขอชีวิตให้รถสองแถวมารับที่ยอดดอย