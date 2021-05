TACC กำไรขยับ ยืนเป้ารายได้ปีนี้โต 10%

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/64 มีรายได้จากการขาย 325.25 ล้านบาท ลดลง 2.91 ล้านบาท คิดเป็น 0.89% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขาย 328.16 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมียอดขายเติบโตจากกลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All Café ที่มากขึ้นตามจำนวนสาขา และการจำหน่ายสินค้าขนาด 22 ออนซ์ และกลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B (7-11 และ Non 7-11)ขณะที่กำไรในไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 46.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท คิดเป็น 9.50% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 42.64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมาจากการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขายสินค้าที่มีกำไรสูงในสัดส่วนเพิ่มขึ้น "แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10% เทียบปีที่ผ่านมา ภายใต้กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเครื่องดื่มใหม่เข้าโถกดในเซเว่นฯ All Café และเพิ่มขนาดเป็น 22 ออนซ์ ซึ่งในปีนี้จะรับรู้รายได้เต็มปี โดยได้มีการวางแผนการตลาดร่วมกันกับเซเว่นฯ เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงในช่องทาง Delivery Platform อีกทั้งจะมีการขยายตลาดไปยังกลุ่ม Café Business ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของปีนี้"ในส่วนของธุรกิจ “คาแร็กเตอร์” ในปีนี้ บริษัทฯได้มีคาแร็กเตอร์ใหม่ “Jay The Rabbit” จับกลุ่มคนโสด และกลุ่มออฟฟิศที่มีกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับคาแร็กเตอร์ "Rilakkuma" และ "หมาจ๋า" และในเร็วๆ นี้ เตรียมเปิดตัวคาแร็กเตอร์ตัวใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายประธานกรรมการบริหาร TACC กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งหลังของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มกลับมาคึกคัก กระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยในส่วนของการร่วมลงทุนกับบริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) ในการทำกัญชาทางการแพทย์และกัญชงทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขณะนี้ TACC อยู่ระหว่างศึกษาตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเตรียมส่งสินค้าบุกตลาดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ซึ่งยังคงต้องรอประกาศข้อกำหนดจากกองอาหารและยา (อย.)