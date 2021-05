COM7 กำไรโค้งแรกแจ่มโตเกือบ 100% เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้โตมากกว่า 20%

วันนี้ (13 พ.ค.) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 มีกำไร 565 ล้านบาท หรือ 0.47 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 96.5% จากไตรมาส 1/63 ที่มีกำไร 287 ล้านบาท หรือ 0.24 บาทต่อหุ้นโดยบริษัทยังคงมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากสินค้าไอทีปัจจุบันถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตในรูปแบบการสื่อสาร การทำงาน และ Lifestyle ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการขายรวมไปถึงการจัดการบริหารสินค้าอย่างใกล้ชิด การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะยังคงเติบโตได้อย่างยั่งยืนและทำได้ตามเป้าหมายในปีนี้ขณะที่รายได้จากการขายและการให้บริการอยูที่ 11,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 8,143 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายรายสาขาไม่ว่าจะเป็นแบบสาขาที่มีอยู่หรือสาขาใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวเลข Same Store Sale Growth เติบโตได้ดี จึงทำให้บริษัทยังคงทำการขยายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับด้านสินค้าบริษัทมียอดขายเติบโตในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในส่วนของ iPhone12 ที่เปิดตัวช้ากว่ารุ่นก่อนและได้ผลตอบรับดีมาก จึงส่งผลให้ไตรมาสนี้ยังได้รับแรงหนุนจนทำให้ยังคงมียอดขายในไตรมาสนี้ที่ดีนายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 กล่าวว่า บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี 64 เป็นเติบโตมากกว่า 20% จากเดิมที่คาดโต 10% จากปีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 ที่มีรายได้รวม 11,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 8,195.6 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิกว่า 565.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 287.9 ล้านบาทนายสุระ กล่าวเขากล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาแบรนด์ชั้นนำในตลาดได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา เช่น Apple ได้มีการเปิดตัว iPad Pro 2021, iMac, iPhone 12 สีใหม่, AirPods 3, AirTags รวมทั้งอุปกรณ์ VR และ AR เป็นต้น ซึ่งคาดจะสนับสนุนผลประกอบการไตรมาส 2/64 และกระตุ้นกำลังซื้อสาวกเทคโนโลยีให้คึกคักมากขึ้น โดยบริษัทยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าภายในช่วงสิ้นปีนี้จะมีสาขาแตะระดับ 1,000 สาขา เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีจำนวน 920 สาขา หลังเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยแผนการขยายสาขาของบริษัท ได้แก่ สาขาแบรนด์ Studio7 (Apple) จะเน้นขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของห้าง รวมถึง U-Store ที่ปีนี้บริษัทจะมีการขยายสาขาตามมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นด้วยส่วน BaNANA บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังอําเภอรองเพิ่มมากขึ้นทั้งรูปแบบร้านแฟรนไชส์ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน 108 สาขา และรูปแบบร้าน Stand Alone ที่ปัจจุบันมีจํานวน 11 สาขาเรียบร้อยแล้ว และยังมีแผนที่จะขยายต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างผสานความร่วมมือระหว่าง COM7 และ NCAP คาดจะเห็นความชัดเจนปีนี้ รวมทั้งไม่ปิดโอกาสการพูดคุยกับพันธมิตรรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่องบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก บล.ทิสโก้ ระบุว่า COM 7 รายงานกำไรสุทธิ 1Q21 จำนวน 566 ล้านบาท เติบโต 96.5% YoY และทรงตัว ซึ่งเป็นกำไรสุทธิสูงสุดใหม่รายไตรมาส ดีกว่าที่ทิสโก้และตลาดคาดรายได้เติบโต 47% YoY ทรงตัว QoQ : มาอยู่ที่ 11,966 ล้านบาท ดีกว่าที่เราคาดไว้ ซึ่งรายได้เติบโตได้ดีจาก 1) ใน 1Q20 ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2) สินค้า Apple โดยเฉพาะ iPhone 12 ซึ่งวางจำหน่ายล่าช้าใน 4Q20 ทำให้ยอดขายเข้ามาใน 1Q21 3) ความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ Work from Home, Learn from Home และ Cryptocurrency ทำให้ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เติบโตมากกว่า 10% รวมกับการขยายสาขามาอยู่ที่ 920 สาขา (จาก 788 สาขาใน 1Q20) อีกทั้งช่องทางออนไลน์โต 37% YoYอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าที่เราคาดมาอยู่ที่ 13% ลดลงจาก 13.8% ใน 1Q20 เนื่องจากสัดส่วนสินค้า iPhone ที่มีการขายมากยิ่งขึ้น แต่เพิ่มขึ้นจาก 12.1% ใน 4Q20 จากสัดส่วนสินค้ากลุ่ม Accessories และการเปิดเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ 7.4% สูงกว่าที่คาดไว้จากค่าใช้จ่ายตั้งสำรองเกี่ยวกับพนักงานจากผลกระทบโควิด-19 จำนวน 12 ล้านบาท มองว่า COM7 เป็นบริษัทที่ยังได้รับประโยชน์จากความต้องการสินค้าอุปกรณ์ไอทีทั้ง 1) สินค้าแบรนด์ Apple ที่ COM7 เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในไทยได้รับความนิยม 2) จากกระแส Cryptocurrency ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นจนเกิดการขาดแคลน ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกต้องขึ้นราคาสินค้าหรือ Bundle สินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นผลดีต่ออัตรากำไรของบริษัท 3) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับ 5G เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Gadget ที่คาดจะทยอยวางจำหน่าย เราคาดว่าจะมีความต้องการสินค้าในกลุ่ม 5G เพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปอีก 2 ปีข้างหน้า ดังนั้น เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 83 บาท อิงจาก PER 35 เท่าปี 2022Fบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก บล.เคจีไอ เปิดเผยว่ากำไรสุทธิของ COM7 ใน 1Q64 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 566 ล้านบาท (+97% YoY และ +2% QoQ) ดีกว่าประมาณการของเรา 38% และดีกว่า Bloomberg 23% เนื่องจากยอดขายดีกว่าประมาณการของเรา 15% ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายต่ำกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ กำไรใน 1Q64 คิดเป็น 30% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเราทั้งนี้ COM7 มีกลยุทธ์ทางธุรกิจชัดเจนที่จะรักษาอัตราการเติบโตของกำไรด้วยการขยายสาขาร้าน การคัดสรรสินค้ามาจำหน่าย และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากกระแส WFH ในระยะสั้น และกระแสการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี 5G ในระยะกลางและยาวด้วย ทั้งนี้ จากผลประกอบการที่ดีเกินคาดใน 1Q64 เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2564-65 ขึ้นอีก 13% เพื่อสะท้อนถึง 1) การปรับเพิ่มประมาณการยอดขาย 3% 2) การปรับลดประมาณการสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายปีนี้ลงเหลือ 7.8% (จากเดิม 8.3%) และปี 2565 เหลือ 7.5% (จากเดิม 8.0%) ซึ่งจะส่งผลให้ประมาณการกำไรของ COM7 ในปีนี้เพิ่มขึ้น 42% YoY และปี 2565 เพิ่มขึ้น 28% YoYปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ขึ้นจากเดิมที่ 72.00 บาท เป็น 82.00 บาท อิงจาก PER เท่าเดิมที่ 36.0X (ค่าเฉลี่ยในอดีตของหุ้นในกลุ่ม +1.0 S.D.) ทั้งนี้ จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่น่าสนใจ ในขณะที่ราคาปิดล่าสุดยังมี upside อีก 13% เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”