ผู้ถือหุ้น TACC ให้ปันผล 0.17 บาท เดินหน้าผลิตสินค้ากัญชง

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดดำเนินงานปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.2563) เป็นเงินสดในอัตรา 0.17 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย. กำหนดจ่ายในวันที่ 13 พ.ค.2564“แม้ในปีที่ผ่านรายได้รวมของบริษัทฯ จะปรับตัวลงเล็กน้อยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ด้วยการบริหารจัดการ และการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 188.38 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เทียบปี 2562 มีกำไรสุทธิ 159.18 ล้านบาท”สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเครื่องดื่มใหม่เข้าโถกดในเซเว่นฯ All Café และเพิ่มขนาดเป็น 22 ออนซ์ ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้เต็มปี โดยได้มีการวางแผนการตลาดร่วมกันกับเซเว่นฯ เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงในช่องทาง Delivery Platform อีกทั้งจะมีการขยายตลาดไปยังกลุ่ม Café Business ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตประมาณ 10% เทียบปีที่ผ่านมาสำหรับธุรกิจ “คาแร็กเตอร์” ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีคาแร็กเตอร์ใหม่ “Jay The Rabbit” จับกลุ่มคนโสด และกลุ่มออฟฟิศที่มีกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีความแตกต่างจากคาแร็กเตอร์ที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับคาแร็กเตอร์ "Rilakkuma" และ "หมาจ๋า" และในเร็วๆนี้ บริษัทฯเตรียมเปิดตัวคาแร็กเตอร์ตัวใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขายในกลุ่มธุรกิจคาแร็กเตอร์นายชัชชวี กล่าวอีกว่า ในส่วนของการร่วมลงทุนกับบริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) ในสัดส่วน 30% ซึ่ง TCI มี MOA กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ในการทำกัญชาทางการแพทย์และกัญชงทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดย TACC อยู่ระหว่างศึกษาตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในการที่จะผลิตสินค้ากัญชงในครึ่งหลังของปีนี้ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสินค้า Health and wellness ที่ใช้สาร CBD เป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในแง่ของทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมงานการตลาด และมีหลายช่องทางในการจัดจำหน่าย เชื่อว่าหลังเปิดตัวโปรดักต์กัญชงจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม