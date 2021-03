ยกระดับสร้างประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง"Medical Wellness Tourism"

พันธมิตรทางธุรกิจ อสังหาฯ ททท. ร่วมกันจัดงาน “Kingdom of Thailand : The World’s Ultimate Medical Wellness Tourism Destination And Cannabis Retreats” ซึ่งเป็นการจัดสัมนาที่มายโอโซน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการสร้างให้ประเทศไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก

" เราได้ออกบัตร Blue Diamond Card บัตรสมาชิกมูลค่า 3.5 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์วีซ่า 20 ปีพำนักในประเทศไทยได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศและได้รับสิทธิการดูแลรักษาสุขภาพระดับ Premium เพื่อสนับสนุนให้แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ดำเนินการร่วมกับภาครัฐบาลประสบความสำเร็จ ณุศาศิริ มีแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ worldmedicalalliance (WMA) ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก ผู้ประกอบการสามารถมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่เว็บไชต์ worldmedicalalliance เพื่อรับสิทธิประโยชน์และต่อยอดธุรกิจ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน "

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ”วิกฤติโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของไทยหยุดนิ่งมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบอย่างหนักกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างสายการบิน โรงแรม บริษัททัวร์ รถเช่า เรือสำราญ ไกด์นำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดแผนการทำงานที่สามารถปฎิบัติได้จริง ณุศาศิริและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และองค์ความรู้รวมถึงมีแพลทฟอร์มด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก การมีภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจะทำให้แผนพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของประเทศเป็นจริงและประสบความสำเร็จได้”รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันณุศาศิริและพันธมิตรทางธุรกิจมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมีการผนึกกำลังกับบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์กัญชาร่วมกันสร้างมายโอโซนให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร ดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงให้เดินทางมารักษาและฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทยแบบระยะยาว อีก 1 พันธมิตรที่จะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพ คือหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลด้าน Medical Wellness Tourism เราได้ร่วมมือกันสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหลักสูตรแรกที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน คือ “WellHotel Training Course For Wellness” และเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ ให้เดินทางมาประเทศไทยนายธนัท เชี่ยวชาญอักษรผู้บริหาร บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพรและอาหารเสริม และดำเนินนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กันมามากกว่า 14 ปี ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ณุศาศิริฯ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสร้างมายโอโซน ให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพเช่นเดียวกับ นายแพทย์สมพร คำผง รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) ร่วมกับบริษัทณุศาศิริฯ นำหลักเกณฑ์การรับรองบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพระดับโลก มาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพให้ผู้ประกอบการ พร้อมรองรับการเป็น Medical Wellness Travel Destination ของประเทศไทย.