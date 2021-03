TTA ซิลลิ่ง 29.41% โบรกฯ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 64-65 คาดค่าระวางสูงยาว

บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ฯ แนะ "ซื้อ" หุ้น บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 13.00 บาท จากเดิม 10.00 บาท อิง 2564 PER 31.5x (+1.5SD above 4-yr avg. PER) โดยได้มีการ re-rate PE ขึ้นจากแนวโน้มค่าระวางที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงในระยะยาว และได้มีการปรับกำไรปี 2564/2565 ขึ้น +14%/+12% หนุนโดยดัชนี BSI index ได้ปรับตัวขึ้นมาถึง 106% YTD โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2,114 จุด (+180% YoY, +47% MoM) ซึ่งทำให้ TC rate ของตลาดปรับขึ้นมาล่าสุดอยู่ที่ USD23,258/day (จาก Q4/63 ที่ 11,282) ซึ่งอยู่เหนือระดับ breakeven ที่ USD8,500/day ค่อนข้างมากทั้งนี้ ได้ปรับกำไรปี 2564 ขึ้นมาที่ 752 ล้านบาท หลักๆ มาจากการปรับ 1) รายได้รวมขึ้น 2% เป็น 1.56 หมื่นล้านบาท จากการปรับ assumption TCE rate ขึ้นมา +8% ที่ USD13,324/วัน ทำให้รายได้จากค่าระวางปรับขึ้น 5% เป็น 6.7 พันล้านบาท และ 2) blended GPM ขึ้นเป็น 20.0% (จากเดิม 19.3%, 4Q20=20.8%) นอกจากนี้ ได้ปรับกำไรปี 2565 ขึ้นเป็น 768 ล้านบาท จากการปรับ 1) รายได้ขึ้น 3% จากการปรับค่าระวาง TCE rate ขึ้น +5% เป็น USD11,325/วัน และ 2) blended GPM ขึ้นเป็น 19.9% (จากเดิม 19.2%) ราคาหุ้น outperform SET +95%/+240% ใน 3 เดือนและ 6 เดือนพร้อมมองว่าค่าระวางในระดับสูงขนาดนี้จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1/64 จะออกมาดีมาก ด้วยมุมมองที่คาดว่าค่าระวางจะอยู่ในระดับสูงไปอีก 1-2 ปี ทำให้มองว่าราคาหุ้นจะยังคง outperform SET ไปในระยะกลางถึงยาว