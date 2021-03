กสิกรไทยเปิดสอบชิง 8 ทุนศึกษา-สร้างขุมกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รุก AEC

เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2564 สำหรับศึกษาต่อที่สถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 8 ทุน รายละเอียดดังนี้ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติ (Statistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) (Business Data Analytics (USA only))และทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมการเงิน (MFE) การเงิน (MSF, MIF) และการตลาด (MIM)ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เฉพาะสาขา Business Data Analytics ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี สัญชาติไทย จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564น.ส.ศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจบการศึกษาแล้ว นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อร่วมพัฒนาให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถก้าวล้ำไปข้างหน้าตลอดเวลา (A Step Ahead Forever) มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (A Pioneer for the Better) ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและทำธุรกิจในทุกที่ ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการ (Empower Every Customer’s Life and Business) พร้อมขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาค AEC บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและความท้าทายรูปแบบต่างๆ ในอนาคตทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 55 ปี นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยนับเป็นกำลังสำคัญของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทการเป็นผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทย