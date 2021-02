มวลมหาชนมั่งคั่งกับหุ้น OR / สุนันท์ ศรีจันทรา

OR เปิดซื้อขายที่ 26.50 บาท และขึ้นสูงสุดที่ 29.50 บาท ต่ำสุดที่ 22.10 บาท ก่อนจะปิดที่ 29.25 บาท มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 1,818.76 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 47,360.57 ล้านบาทบริษัทโบรกเกอร์ประเมินราคาเป้าหมายหุ้น OR สูงสุดที่ 25 บาท และเป็นราคาเป้าหมายใน 12 เดือนข้างหน้าORได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของหุ้นกึ่งรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ถือหุ้น OR กว่า 74% ของทุนจดทะเบียน ช่วงเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก 6 ธันวาคม 2544 ราคาสูงกว่าจองประมาณ 10% เท่านั้นส่วนหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งเปิดให้ประชาชนจองซื้อในราคาหุ้นละ 60 บาท และมีผู้สนใจจองซื้อล้นหลามคล้ายๆ หุ้น OR จนต้องจัดสรรโควตาจองคนละ 200 หุ้น แต่เมื่อหุ้นเข้าซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ราคาทรุดลงต่ำกว่าจอง ทำให้ขาดทุนกันถ้วนหน้าประชาชนคนไทยทุกคนที่สนใจหุ้น OR มีสิทธิโดยเท่าเทียมในการจองซื้อหุ้นผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น แต่ไม่กำหนดความต้องการจองซื้อขั้นสูงสุด ซึ่งผลการจัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคือ จำนวน 4,500 หุ้น ดังนั้น ผู้ที่จองต่ำกว่า 4,500 หุ้น จะได้รับการจัดสรรครบการที่หุ้น OR สูงกว่าจอง 11.25 บาท ทำให้ประชาชนที่จองซื้อจำนวนกว่า 5 แสนราย ร่ำรวยกันในพริบตา ยิ่งกว่าได้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” หรือโครงการ “เราชนะ” เสียอีก โดยเฉพาะคนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 4,500 หุ้น จะกำไรทันที 50,625 บาทประชาชนที่จองหุ้น OR เชื่อว่าจะมีประชาชนระดับรากหญ้า และไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนจำนวนนับแสนๆ คนนักลงทุนหน้าใหม่ที่มีโอกาสได้สัมผัสการลงทุนในตลาดหุ้นครั้งแรกจากการจองซื้อหุ้น OR อาจเกิดความประทับใจในประสบการณ์แรกของการลงทุนในหุ้น เพราะผลตอบแทนสูงชนิดที่คาดไม่ถึง จนเกิดติดใจและผันเข้ามาเป็นนักลงทุนเต็มตัวต้องชื่นชมในคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ในการออกแบบเสนอขายหุ้น OR ครั้งนี้ เพราะสามารถกระจายความมั่งคั่งไปสู่มวลมหาประชาชนในวงกว้าง ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสร่วมลงทุนกับ OR อย่างเท่าเทียมและราคาหุ้นที่เสนอขายกำหนดมาอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ที่จองซื้อเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เต็มอิ่มOR น่าจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นรัฐวิสาหกิจแปรรูปเพราะเป็นการเสนอขายหุ้นที่โปร่งใส ไร้ข้อครหา ไม่มีการจัดโควตาประเคนให้อภิสิทธิ์ชน หรือนักลงทุนขาใหญ่แต่เป็นการเสนอขายหุ้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิร่วมเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นโดยเท่าเทียม