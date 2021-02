ก.ล.ต.ออกเกณฑ์คุมสินทรัพย์ดิจิทัล หวังป้อง-ลดเสี่ยงนักลงทุนยุคไร้พรมแดน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.









สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เดินหน้าปรับแผนครั้งใหญ่เพื่อกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับการธุรกิจและทำธุรกรรมทางการเงิน และในตลาดทุน หลังพบมีนักลงทุนหน้าใหม่และเด็กรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการเล่นสินทรัพย์ดังกล่าว เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูง ขณะที่มีความผันผวนสูง ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับกล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และในตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ป้องกันมิให้เกิด Regulatory Arbitrage และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีแผนในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจ โดยแผนระยะสั้นจะเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO ให้เทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ ในส่วนของตลาดรองและผู้ประกอบธุรกิจ ก.ล.ต อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนด Listing Rules ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เรื่องการออกเสนอขาย ICO รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Trading Rules การเปิดเผยข้อมูลในตลาดและ Market Surveillance ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564ในส่วนแผนงานระยะกลาง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยจะกำกับดูแล Investment Token และ Utility Token ไม่พร้อมใช้ ที่มีลักษณะ (Substance) และความเสี่ยงคล้ายกับหลักทรัพย์ เพื่อให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวถูกกำกับดูแลภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ รวมทั้งรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงปรับปรุงในส่วนของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้สามารถรองรับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแล Investment Token และ Utility Token ไม่พร้อมใช้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนเพิ่มการแข่งขันและรองรับผู้เล่นใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีความผันผวนสูงมาก สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีความห่วงใยผู้ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนขอให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการลงทุนเสมอ เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ เป็นการเก็งกำไร และมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงต้องเข้าใจลักษณะความเสี่ยง และสามารถยอมรับการสูญเสียเกือบทั้งจำนวนได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำ 6 ข้อควรระวังก่อนลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และรายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทางเพจสำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวถึงในส่วนของการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตลาดแรกคือ STO และ ICO ว่าจะพิจารณาจากลักษณะ (Feature) ของแต่ละ Product ซึ่งหากเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หรือหุ้นกู้ที่ออกแบบไร้ใบ (Scripless) หรือโดยใช้บล็อกเชนก็จะถูกกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯส่วน พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (STO) 2 ประเภท ได้แก่ Investment Token และ Utility Token ไม่พร้อมใช้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ Investment Token และ Utility Token ซึ่งมีลักษณะของการระดมทุนถูกกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการระดมทุนด้วยหลักทรัพย์ (STO) และโทเคนดิจิทัล (ICO) โดยในฝั่งของหลักทรัพย์ ในปี 2562 ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในส่วนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการใช้บล็อกเชนและเทคโนโลยีอื่นๆ ในการออกหลักทรัพย์แบบไร้ใบ (scripless) ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการออกใบหลักทรัพย์เลย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ให้บริการดังกล่าวได้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เท่านั้น FinTech company ก็สามารถมาขอใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ออกหุ้นกู้โดยใช้บล็อกเชนในโครงการ Sandbox ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว 2 ราย ในฝั่งของการระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทัลนั้นจะอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยโทเคนดิจิทัลที่ถูกกำดูแลการเสนอขาย ได้แก่ investment token และ utility token ที่ผู้ถือยังไม่สามารถใช้สินค้าหรือบริการได้ทันที โดยผู้เสนอขายต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเสนอขายผ่าน ICO portal รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด โดย ICO portal ก็จะทำหน้าที่คล้ายกับ Underwriter และ Financial Advisor (FA) ในฝั่งของหลักทรัพย์ เนื่องจาก product ในด้านของหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลบาง product มีลักษณะ (feature) คล้ายกันดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีการยกระดับหลักเกณฑ์การเสนอขาย asset-backed token รวมทั้งจะมีการโยก investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้ไปกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งก็จะมีการรองรับ ICO portal ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นๆ ให้สามารถประกอบธุรกิจในฝั่งหลักทรัพย์ได้ด้านกล่าวว่า สำหรับตลาดรอง ก.ล.ต. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น 14 ราย โดยในปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มผู้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กำกับดูแล และห้ามไม่ให้มีการซื้อขาย Privacy Coin ซึ่งสามารถปกปิดชื่อผู้ทำธุรกรรมได้ เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการกระทำผิดกฎหมายกล่าวถึงการระดมทุนแบบ IPO ที่ในอนาคตหากประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำ STO โดยในสหรัฐอเมริกาจะกำกับดูแล STO ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ได้แก่สำหรับการเสนอขายผู้ลงทุนในประเทศ โดยกำหนดวงเงินระดมทุน คุณสมบัติของผู้ลงทุน และการโฆษณาเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และมี lock-up period ที่ห้ามเสนอขายในตลาดรองตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการเสนอขายผู้ลงทุนต่างประเทศโดยไม่จำกัดวงเงินระดมทุนและคุณสมบัติของผู้ลงทุน และสามารถโฆษณาเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปได้และมีระยะเวลา lock-up period สั้นกว่า Regulation Dกำหนดวงเงินระดมทุนไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ สามารถซื้อขายในตลาดรองได้ทันที โดยบริษัทต้องส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรอง และส่งรายงานการดำเนินงานให้ ก.ล.ต. เป็นประจำ โดยการที่มี STO จะทำให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแข่งขันกันนำผลิตภัณฑ์มาเสนอให้ผู้ลงทุนซื้อขายมากขึ้น ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง ในขณะที่ Custodian หรือ Clearing house ยังมีลักษณะเดิม เนื่องจากยังใช้กฎเกณฑ์หรือโครงสร้างแบบเดิมที่ใช้อยู่ในศูนย์ซื้อขายในปัจจุบันนอกจากนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนให้ความสนใจและเข้าลงทุนนั้นส่วนใหญ่ยังคงเป็นบิทคอยน์ เนื่องจากมี First Mover Advantage และมีสภาพคล่องสูงที่สุด ขณะเดียวกัน อีเทอเรียมก็มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าบิทคอยน์ เนื่องจากการเติบโตของ DeFi ทำให้อีเทอเรียมก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยกล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัลได้เริ่มต้นจากการเกิดขึ้นของ Bitcoin ที่มีการใช้งานในลักษณะของการชำระเงิน (Payment) และการเก็บรักษามูลค่า (Store Of Value) ต่อมาได้เกิด Ethereum ที่มาพัฒนา Tokenization ด้วยเทคโนโลยี Smart Contractนำไปสู่การระดมทุนกว่า 3,000 โครงการ มูลค่ารวม 12,000 US dollarอย่างไรก็ดี หลายโครงการอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่สัญญาต่อผู้ลงทุนหรือเป็นโครงการที่หลอกลวง และในปี 2562-2563 หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ลงทุนทั่วโลกเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่กลุ่มสินทรัพย์ (Asset Class) กลุ่มใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาประยุกต์ใช้กับการระดมทุนแบบเดิมและได้มีการออกกฎหมายมากำกับดูแลทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น สินทรัพย์ดิจิทัลจึงมีความชัดเจนและได้รับความสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ การระดมทุนผ่านการออกโทเคนเพื่อนำเงินทุนมาสร้างโครงการ และเมื่อรับรู้รายได้หรือมีกระแสเงินสดจะจ่ายเป็นผลตอบแทนของการถือโทเคน เช่น การขนส่งสาธารณะหรือการสร้างภาพยนตร์ เป็นต้นทั้งนี้ ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ตลาดนี้เติบโตในประเทศไทยมองว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายเช่น ความชัดเจนของกฎหมายด้านภาษี ทั้งการระดมทุนด้วย Investment Token Utility Token หรือการซื้อขายบนศูนย์ซื้อขาย หรือการสนับสนุนโดยการลดภาษีขณะที่กล่าวถึงการ Tokenization นั้นว่าโดย Concept ในทางทฤษฎีจะใช้ทรัพย์สินชนิดใดก็ได้นำมาทำ Tokenization แต่ในความเป็นจริงจะมีข้อจำกัดทั้งในด้านต้นทุน และกฎหมาย การ Tokenization ที่สามารถทำได้เช่น การนำโรงแรม หรือคอนโดฯ มาทำ Tokenization แล้วแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ถือโทเคน หรือการให้ผู้ถือโทเคนนำโทเคนมาใช้บริการ การทำ Tokenization นั้นสามารถทำได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่นเกษตรกรสามารถออกโทเคนเพื่อระดมเงินทุนไปทำเกษตรกรรม แล้วให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือโทเคน อาจเป็นเงิน หรือสินค้าออกโทเคนเพื่อนำเงินไปสร้างผลงาน ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือจะเป็นรายได้ หรือให้มาใช้บริการ นอกจากนี้ อาจออกเป็นแฟนโทเคน ให้แฟนคลับกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรมของเหล่าศิลปิน ซึ่งในปัจจุบันก็มีการออกแฟนโทเคนมาแล้วและประสบความสำเร็จ คือ สโมสรบาร์เซโลนาก็สามารถนำ fine art, wine, เพชร มาทำ Tokenization เป็น NFT ได้เช่น พลังงานสะอาด หรือ solar cell ก็นำมาเทรดแบบ P2ในส่วนของพัฒนาการทางด้านกฎหมาย จะต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) Existing Paradigm คือในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงที่ ICO มีออกมาเยอะ ในตอนนั้นจะเป็นการทำกฎหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ปกป้องนักลงทุน มีการกำกับดูแลตัวกลาง (2) New Paradigm ดูในมุมมองที่กว้างขึ้น โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ออกกฎหมาย “Federal Act on the Adoption of Federal Law to Developments in DLT” เพื่อแก้ Federal Acts ทั้งหมด 9 ฉบับ ที่เกี่ยวกับหนี้ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ เพื่อรองรับกับการออกและ Transfer ผ่านเทคโนโลยี DLTทั้งนี้ กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ Tokenization ในมุมมองแบบกว้างนั้นมีกฎหมายอื่นๆ ที่จะเกี่ยวข้องอีกมาก เช่น กฎหมายทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์สินนั้น การโอนสิทธิ กฎหมายหลักประกัน จำนอง จำนำ จะต้องมีหลักประกันอย่างไรบ้าง กฎหมายภาษี การรองรับ Smart Contact ทางกฎหมาย นอกจากนี้แล้วการ Tokenization ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ใน Financial Sector ซึ่งใน Sector อื่นนั้นก็ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากกล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจ BTC เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเข้าตลาดมาในช่วงโควิด-19 เพราะมองหาผลตอบแทนสูง ซึ่งตนเองขอเตือนว่าคริปโทฯ แม้ขาขึ้นจะสูง แต่ขาลงก็ลงหนักเช่นกัน แต่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ โดยอาจจะแบ่งเงินเพียง 5% ของพอร์ตมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลขณะที่ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐฯ ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จากการสำรวจความสนใจของชาวอเมริกัน พบว่า มีความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยในปี 2563 มีผู้ตอบว่าสนใจร้อยละ 55 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในปี 2562 ที่มีผู้ตอบว่าสนใจร้อยละ 36 รวมทั้งมียอดบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย พบว่ามูลค่าการซื้อขายในเดือนมกราคม 2564 เติบโตเป็น 3-4 เท่า เมื่อเทียบช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2563 โดยร้อยละ 83 ของผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถึง 1 ปี และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ การเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะทำให้ความมั่งคั่งย้ายจากคนในยุค Baby Boomer (ซึ่งมีสินทรัพย์รวมกันมูลค่าประมาณ 68 ล้านล้านบาท) มายังรุ่นลูกและหลานในยุค Gen X และ Millennial ซึ่งมีความมั่งคั่งมากกว่าถึง 5 เท่า และมีความคุ้นเคยกับสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับเรื่องความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซี มองว่า ไม่ได้อยู่ที่ตัวสินทรัพย์อย่างเดียว แต่อยู่ที่ตัวผู้ลงทุนด้วย สิ่งแรกที่ต้องทำคือหาความรู้ลงทุนอย่างมีหลักคิดและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และส่วนตัวมีเทคนิคลงทุนแบบ DCAขณะที่และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด ได้แนะนำนักลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโทผ่านศูนย์ซื้อขายที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยมองว่า ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือซึ่งเป็นกลุ่มที่เดิมพันว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีอนาคตเน้นการซื้อขายดูกราฟเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด แต่รู้ความเสี่ยงหรือรู้จักหยุดขาดทุน (Stop Loss)เป็นกลุ่มที่เอาเงินเย็นมาหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูง และส่วนตัวไม่แนะนำ แต่เข้าใจว่าห้ามยาก จึงอยากจะแนะนำกลุ่มไว้สักนิดว่าอย่าทุ่มหมดตัว นอกจากนี้ แนะนำให้ระวังการหลอกลวงให้ลงทุนหรือแชร์ลูกโซ่โดยแอบอ้างสินทรัพย์ดิจิทัลหรือแอบอ้าง ซึ่งหากมีการแอบอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงให้ระวังไว้ก่อน เพราะมีสิทธิที่จะถูกหลอกได้อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดให้ความสนใจ DeFi (Decentralize Finance) ซึ่งเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากและรับผลตอบแทนคล้ายกับการฝากเงินกับธนาคาร โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบการเงินที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางหรือมนุษย์ในการทำธุรกรรมด้านกล่าวว่า การที่บิทคอยน์ราคาพุ่งขึ้นในช่วงเดือน ม.ค. ไม่ใช่ครั้งแรก ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์พยายามวิจัยสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับก็พบว่า (1) การปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้สัมพันธ์กับปัจจัยใดเลย มาจาก Sentiment เป็นส่วนใหญ่ (2) แนวโน้มราคาบิทคอยน์และคริปโทฯ เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน ทั้งที่วิธีการสร้างแต่ละตัวไม่เหมือนกันดังนั้น เวลาได้รับฟังอะไรมาต้องมองว่าสิ่งที่ฟังมานั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งพิสูจน์ได้ หรือเป็นข้อคิดเห็นที่มาจากประสบการณ์และมุมมอง โดยผู้ลงทุนต้องคิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน อยากให้คนที่เข้าตลาดเข้าใจก่อนลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ที่สำคัญต้องมีเงินเย็น เพราะราคาผันผวนสูงขึ้นลงตาม Sentiment เป็นสำคัญ การดูราคาที่เหมาะสม วิธีหนึ่งอาจไปดู “คุณค่าที่แท้จริง” ก็ได้ เช่น Return ของบริการบน ETH หรือประโยชน์ของเหรียญที่เคยเป็น ICO มาก่อน ต่อมาการดูปัจจัยและข้อเท็จจริงทำให้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี เทียบกับการซื้อตามเทรนด์หรือตามที่ Elon musk ทวีตทำให้เกิดผลต่อกระแสและราคาวรประภา กล่าวทิ้งท้าย