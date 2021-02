คลินิกแก้หนี้ by SAM รับลูก ธปท. ปรับเกณฑ์ใหม่

เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ขานรับนโยบายล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยประชาชนที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) จำนวน 35 แห่งอย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลาการเป็นหนี้เสีย จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคาดว่าจะช่วยผู้เป็นหนี้กลุ่มดังกล่าวที่ค้างชำระและเป็นหนี้ NPL ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและทันท่วงที รวมทั้งรองรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ทั้งนี้ การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าโครงการฯ เพราะนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปีแล้ว ยังจะได้รับมาตรการพิเศษ "ยาแรง 2 สูตร" ที่ขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือน มิถุนายน 2564 ได้แก่ ยาสูตร 1 การเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชำระไม่ไหว โดยจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียประวัติ และยาสูตร 2 ลดดอกเบี้ยลง 1-2% สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่องอีกด้วยสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนด คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 65 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และเป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน 3.รายการเดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 4.เอกสารรายงานเครดิตบูโร ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกบ้านของลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com แอดไลน์ @debtclinicbysam Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือโทร.สอบถามที่ Call Center 0-2610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 62,000 ราย มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วรวมเป็นภาระหนี้เงินต้นสะสมกว่า 3,200 ล้านบาท โดยมีภาระหนี้เฉลี่ย 300,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ยังเดินสายจัดอบรมและให้ความรู้ทางการเงินแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน กลุ่มนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการออมเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างวินัยและภูมิคุ้มกันทางการเงิน