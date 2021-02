บอร์ด ตลท. ตั้ง "ประสาร ไตรรัตน์วรกุล" เป็นประธานบอร์ด ตลท.คนที่ 17 ตั้งแต่ 5 ก.พ.นี้

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Engineering in Industrial Engineering and Management จาก Asian Institute of Technology (AIT) และ Master in Business Administration จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Doctor of Business Administration จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา นายประสาร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับประเทศหลายตำแหน่ง เช่น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และปัจจุบันนายประสาร ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่างๆ เช่น ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา นายพิเชษฐ มีประสบการณ์ทำงานในภาคตลาดทุนมาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแล้วก่อนหน้านี้ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งสำคัญในภาคตลาดทุน เช่น นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กรรมการคณะกรรมการวินัยบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มี 11 ท่าน ประกอบด้วย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 9 ท่าน ได้แก่ นางกุลภัทรา สิโรดม นายธิติ ตันติกุลานันท์ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายเสรี นนทสูติ น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายอนุชิต อนุชิตานุกูล และนายภากร ปีตธวัชชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ