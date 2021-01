กรุงไทยไขคำตอบ “จองซื้อหุ้น OR” ย้ำลำดับขั้นไม่มีผล รู้ผลภายใน 6 ก.พ.นี้

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีประชาชนและนักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้น OR จำนวนมาก ทั้งผ่านระบบ Money Connect by Krungthai และสาขาธนาคาร ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อหุ้น OR ได้จนถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ธนาคารจึงได้รวบรวม 4 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้น OR เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักลงทุนมากขึ้น ดังนี้เริ่มจองซื้อขั้นต่ำได้ที่ 300 หุ้น ทวีคูณหรือเพิ่มขึ้นทีละ 100 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการจองซื้อ เช่น หากนักลงทุนต้องการจองซื้อหุ้น OR ต้องจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น แต่ถ้าหากต้องการมากกว่านั้น นักลงทุนสามารถจองซื้อได้ 400, 500 หรือ 600 หรือมากกว่านั้น เช่น 2,000 หุ้น 30,000 หุ้น ก็ได้หากต้องการจองซื้อเพิ่มครั้งต่อไป ต้องเริ่มที่ขั้นต่ำ 300 หุ้น และสามารถจองซื้อกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรรหุ้นการจัดสรรหุ้น OR จะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือ จัดสรรให้ครบทุกคนก่อน โดยนำยอดจองซื้อจากทุกใบมารวมกัน ด้วยเลขที่บัตรประชาชน และจัดสรรให้คนละ 300 หุ้น หลังจากนั้นจะกระจายให้คนละ 100 หุ้น วนไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนหุ้นที่ทาง OR เสนอขาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade ซึ่งลำดับการจองซื้อก่อนหลังนั้น ไม่มีผลต่อการจัดสรร และจะประกาศผลการจัดสรรหุ้นภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564การคืนเงินที่ไม่ได้รับการจัดสรร สามารถรับคืนได้ 2 ช่องทาง คือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และรับคืนเป็นเช็คเงินสด ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกรุงไทย ทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ จองซื้อผ่านสาขาทั่วประเทศ หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ Money Connect by Krungthai โดยสามารถเข้าผ่าน Krungthai NEXT หรือ https://moneyconnect.krungthai.com/moneyConnect/#/landing ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) โดยผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน